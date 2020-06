Chiara Ferragni, da influencer a cantante: il nuovo singolo con Baby K

A meno di 24 ore dall’uscita Non mi basta più, nuovo singolo di Chiara Ferragni e Baby K, promette già di essere un tormentone.

Dopo il successo nel mondo della moda, sui social, e il film a lei dedicato, Chiara Ferragni si butta anche sulla musica: l’influencer ha realizzato in collaborazione con Baby K il singolo Non mi basta più che già promette di essere il nuovo tormentone dell’estate. Le due avevano dato un’anticipazione ai fan mostrandosi insieme con un selfie via social, e a seguire la famosa influencer ha annunciato in un post.:

“Non mi basta più” fuori ovunque. Vi amo miei adorati guysers per tutto il supporto che state dando al mio debutto musicale”.

Chiara Ferragni debutta come cantante: l’annuncio

A sorpresa Chiara Ferragni ha debuttato anche nel mondo della musica con il suo primo “featuring” per Non mi basta più, canzone scritta e cantata da Baby K. L’influencer- da sempre presa in giro dal marito Fedez per il fatto di non essere particolarmente intonata – ha stupito tutti prestando la sua voce per il brano: centinaia di fan le hanno fatto i complimenti via social per la voce e secondo alcuni Non mi basta più sarà il nuovo tormentone dell’estate 2020.

Chiara Ferragni Baby K

“Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano Confermato, ci aspettano Operazione avviata, vai con la hit”, si sente dire nella intro del brano. Baby K aveva svelato la collaborazione con Chiara Ferragni con un video sponsorizzato da Pantene dove annunciava: “Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli”.

L’ironia social di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sempre scherzato sul fatto di essere stonata, e in tanti hanno apprezzato il modo in cui l’influencer ha saputo debuttare – anche in questo caso – senza prendersi troppo sul serio. Oggi oltre ad essere CEO di Chiara Ferragni collection e amministratore delegato della sua azienda, l’influencer è nota in tutto il mondo per il costante rapporto con i fan (e con le aziende) sui social. Chissà se quello con Baby K non sarà il primo di una lunga serie di successi nell’ambito musicale!

