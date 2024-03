Nel canale Telegram di Chiara Ferragni ci sarebbe una lista di parole vietate. Anzi, di parole che vengono automaticamente rimosse…

Potrebbe far parte di una nuova strategia la decisione di Chiara Ferragni di aprire un canale su Telegram e “allontanarsi” un po’ da Instagram. In questo senso, proprio sulla nuova piattaforma e il gruppo dell’imprenditrice digitale ci sarebbero alcune indiscrezioni che parlando, addirittura, di parole “vietate”.

Chiara Ferragni, le parole vietate su Telegram

Chiara Ferragni

Secondo quanto si apprende da Leggo e Fanpage, al momento sul canale Telegram ci sono oltre 56.000 iscritti che possono interagire direttamente con la Ferragni.

Il dettaglio, però, che sta facendo molto parlare, è quello relativo ad una lista di parole che sarebbero “vietate“.

Come scrive Fanpage, citata da Leggo, ci sarebbe appunto una serie di termini vietati. La prima parola è abbastanza scontata ed è beneficenza. Infatti, basta scrivere tale termine nei commenti e il sistema lo cancella poco dopo.

Ma non solo. Ci sarebbero pure altre parole vietate: Oreo, Balocco, Pandoro, Truffa e Uova di Pasqua. Un elenco che fa capire come l’intenzione di Chiara sia quella di non andare a parlare di determinanti argomenti scottanti.

La vacanza a Dubai per Pasqua

La scelta della Ferragni di aprire un canale Telegram arriva in un momento particolarmente delicato per lei. La donna, infatti, tra i vari scandali e la crisi con Fedez, non sta passando dei bei momenti. In questo senso, potrebbe andare in suo favore la prossima vacanza annunciata a Dubai con i figli per Pasqua.

L’imprenditrice digitale è pronta a lasciarsi andare al relax totale con i suoi piccoli, Leone e Vittoria, ma senza Fedez.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna per il compleanno di suoi figlio Leone: