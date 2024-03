L’ex volto di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha reagito ad alcune critiche social ricevute sul modo di fare il genitore.

Nel giorno della Festa del Papà è arrivato uno sfogo piuttosto pesante di Andrea Cerioli, ex volto di Uomini e Donne, in relazione, forse, a delle critiche ricevute nei suoi confronti e a quelli della compagna Arianna Cirrincione, da poco diventati genitori della piccola Allegra, proprio per il modo di fare da madre e da babbo alla piccola.

Lo sfogo di Andrea Cerioli sui social

Andrea Cerioli

Attraverso una lunga storia su Instagram, Cerioli ha detto: “Comunque qui su Instagram c’è la più grande community di madri dell’anno. Davvero, due pa**e colossali. Crescete i vostri figli. Non passate le giornate a dispensare consigli acidi su come bisogna fare ogni cosa”, ha detto.

Il ragazzo ha proseguito nel suo sfogo: “Non me ne frega niente di leggere cosa devo fare e dire con mia figlia. Ho avuto una mamma, una sorella, Arianna idem. Siamo sopravvissuti benissimo”.

Andrea ha aggiunto: “La cresceremo tra mille risate, cadrà, si alzerà, si sbuccerà qualche ginocchia, la sgridiamo, le diremo bravissima, mangerà il gelato… e sì, le farò vedere i cartoni. Anche quelli non autorizzati dalla community madri dell’anno. Voglio esagerare… mangerà anche patatine fritte. Addio”

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex volto di Uomini e Donne:

Gli insegnamenti alla figlia

Poco dopo essere diventato padre di Allegra, Cerioli aveva anticipato quali sarebbero stati gli insegnamenti che avrebbe voluto dare a sua figlia.

Sempre via social, il ragazzo aveva detto: “Le insegnerò a non giudicare e a non dar peso ai giudizi degli altri. Le dirò di vivere la vita come crede, come vuole, ascoltando consigli ma non dipendendo da nessuno. Le insegnerò ad amare, a rispettare tutti e le dirò di far l’amore solo quando saranno in due a volerlo. Le dirò di non abbassare mai la testa, e di guardare le difficoltà negli occhi e sfidarle. Le dirò di non fidarsi di nessuno ma di provare a conoscere tutti. Le insegnerò a ringraziare chi per lei ci sarà sempre”, alcune delle parole dell’ex volto di UeD.