Dopo l’arrivo della sua prima figlia, Allegra, Andrea Cerioli si è mostrato in modo molto dolce sui social con una tenera dedica per la piccola con tanto di sguardo al futuro. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha spiegato, di fatto, come ha intenzione di comportarsi come genitori e gli insegnamenti che le darà.

Andrea Cerioli neo papà: la dedica alla figlia

Andrea Cerioli

Cerioli e la sua compagna Arianna Cirrincione hanno dato il benvenuto in famiglia alla loro piccola Allegra, nata solamente pochissimi giorni fa. Il neo papà ha scelto di scriverle un tenerissimo messaggio sui social nel quale ha messo in evidenza come vorrà comportarsi da genitore.

“Insegnerò a mia figlia a non essere superficiale. Le dirò che non è un tatuaggio o un piercing a renderti un poco di buono. Le dirò che non è una canna o una birra a renderti un drogato o un alcolizzato. Le insegnerò che ciò che c’è in natura non fa del male, che l’importante è non abusarne”, ha esordito Andrea su Instagram accompagnando le sue parole ad un tenero filmato.

“Le insegnerò a non giudicare e a non dar peso ai giudizi degli altri. Le dirò di vivere la vita come crede, come vuole, ascoltando consigli ma non dipendendo da nessuno. Le insegnerò ad amare, a rispettare tutti e le dirò di far l’amore solo quando saranno in due a volerlo. Le dirò di non abbassare mai la testa, e di guardare le difficoltà negli occhi e sfidarle. Le dirò di non fidarsi di nessuno ma di provare a conoscere tutti. Le insegnerò a ringraziare chi per lei ci sarà sempre”.

E infine: “Le insegnerò a non abbattersi mai e andare avanti sempre. Perché la vita è sempre uguale. Il mondo è sempre uguale. Ma è comunque importante sapere in che modo affrontarlo. Insegnerò a mia figlia a non essere come gli altri…“, ha concluso l’ex volto di Uomini e Donne suscitando tanto affetto ma anche qualche consiglio da parte di chi è genitore da più tempo di lui.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo dedicato a sua figlia: