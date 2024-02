Belen Rodriguez vola a Dubai senza Elio Lorenzoni, ma sui social scoppia la polemica. Arriva la conferma della rottura?

Sono ormai diverse settimane che circolano voci insistenti sulla presunta rottura tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, ma ancora nessuna conferma ufficiale è arrivata ai fan della showgirl. Tuttavia, continuano a sommarsi gli indizi che puntano verso la fine della relazione, e tra questi c’è anche l’ultimo viaggio della modella argentina che è volata a Dubai insieme alla sua amica Patrizia Griffini.

A confermare ulteriormente la rottura tra Elio e Belen è stato un commento che la showgirl ha lasciato ad un suo follower sotto un suo post Instagram.

Belen Rodriguez: dov’è il fidanzato Elio?

Negli ultimi giorni Belen ha pubblicato diversi post social da Dubai, dove ha partecipato all’inaugurazione di un noto hotel di lusso. Ma, nonostante si trattasse di un viaggio di lavoro, in molti hanno ipotizzato che in realtà fosse una fuga dopo la rottura con Lorenzoni.

Tra i commenti sotto il post di Belen ci sono stati commenti di utenti in cui le veniva chiesto se a volte le capita di sentirsi sola. La sua risposta non ha lasciato alcun dubbio. Infatti, ha risposto “A volte un bel po’”. Questo commento sembrerebbe confermare la fine della relazione con Elio.

Belen Rodriguez: la polemica social

Ma non ci sono stati solamente commenti relativi al suo compagno sotto al suo post Instagram. Infatti, ci sono state anche molte critiche.

In un video pubblicato da Belen si vede la cantante Jennifer Lopez cantare in occasione dell’inaugurazione dell’hotel di lusso. Sotto al post appare il commento di un utente: “JLopez è veramente una grande artista come poche. Sa fare veramente tutto senza aver bisogno di creare gossip”. Una chiara allusione alle rotture che hanno interessato la stessa Belen negli ultimi mesi.

Ma stavolta Belen non è voluta rimanere in silenzio e ha deciso di rispondere a tono: “Il gossip te lo creano, e lo hanno fatto anche a lei. Guardati la sua serie su Netflix prima di sparlare. Fa male sparlare fidati”.