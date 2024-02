Momento di tensione nella scuola di Amici: un allievo ha chiesto e ottenuto di lasciare il programma dopo i recenti risultati.

Colpo di scena ad Amici. Dopo un periodo negativo, un allievo ha deciso di lasciare la scuola. Si tratta del giovane Ayle che dopo aver incontrato la propria insegnante, Anna Pettinelli, ha chiesto e ottenuto di dire addio al programma. Una situazione su cui, però, regna ancora un grande mistero vista la successiva richiesta del ragazzo dopo aver lasciato la casetta.

Amici, Ayle lascia il programma definitivamente?

Daytime intenso per quanto riguarda Amici. Un allievo pare aver preso la sua decisione di abbandonare tutto il talent show ad un passo dal serale.

“Raga sono sereno, tranquillo. Ho bisogno di essere libero qui”. Con queste parole Ayle ha spiegato ai compagni della scuola di non riuscire a stare all’interno del programma dopo la puntata domenicale della trasmissione. “Ci sono troppe regole e io non riesco”, ha aggiunto.

Successivamente, dopo aver parlato con la sua maestra, Anna Pettinelli, il giovane cantante ha deciso definitivamente di lasciare il programma.

Il ragazzo ha fatto i bagagli e, dopo aver contattato la produzione che gli ha messo a disposizione un mezzo per tornare a casa, ha ottenuto il suo obiettivo. Peccato che, sempre nel corso del daytime, una scritta abbia ribaltato, forse, tutto.

La regia, infatti, ha spiegato con un messaggio in sovraimpressione che Ayle, una volta tornato a casa, ha chiamato di nuovo il programma per chiedere di poter tornare. Al momento non è dato sapere quale sia stata la risposta.

