Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Beatrice Luzzi avrebbe le idee chiare su cosa vorrebbe fare, ancora, in televisione. Le parole.

Data per favorita per la vittoria finale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha parlato di cosa vorrebbe fare dopo l’esperienza nel reality di Cinecittà. L’attrice, in un “momento confessione”, ha spiegato di avere le idee piuttosto chiare per il futuro che potrebbe essere ancora in televisione…

Beatrice Luzzi: cosa vuole fare dopo il GF

Beatrice Luzzi

Come riportato da Biccy, nelle ultime ore la Luzzi avrebbe parlato con Sergio D’Ottavi rivelando le sue ambizioni una volta conclusa l’esperienza all’interno del Grande Fratello.

La donna ha risposto ad alcune parole del concorrente che aveva ipotizzato per lei un ruolo da opinionista accanto a Signorini nella prossima edizione del GF: “Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco il prossimo anno. Secondo me ci staresti da paura”, aveva detto Sergio.

Bea, dal canto suo ha replicato: “Al suo fianco? Beh potrebbe essere un’idea, sì. Però vuol dire rivedersi sempre, restarci dentro fino al collo. Avendolo vissuto avrei una visione più consapevole”.

L’attrice ha poi spiegato quale sia, in realtà, il suo obiettivo una volta finito il reality: “A dire la verità mi piacerebbe condurre una trasmissione. Anche perché ho fatto già tutto: regista, conduttrice, attrice, direzione artistica. L’età ce l’ho. E pure troppa! Mi piacerebbe una trasmissione nel pomeriggio”, le parole riportate sempre da Biccy.

Di seguito anche un post Instagram del GF che vede protagonista l’attrice:

Il cachet al GF dell’attrice

Nelle ultime ore, il nome della Luzzi è tornato agli onori della cronaca anche per quello che sarebbe stato, fino ad ora, il suo guadagno per l’esperienza nella Casa del GF.

In particolare, alcuni media hanno sottolineato che questi mesi vissuti dalla donna nel reality le avrebbero fruttato ben 15 mila euro a settimana per un cachet totale che supera i 400 mila. Sul tema, però, non ci sono state conferme ufficiali.