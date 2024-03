Sale l’attesa per la prima puntata del Serale di Amici: nella scuola e in casetta è arrivato il primo guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini.

Ci siamo: il Serale di Amici è sempre più vicino. Ecco perché in casetta, come mostrato nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, è arrivato il primo guanto di sfida ufficiale per i ragazzi. A lanciarlo è stata Lorella Cuccarini che ha chiamato in causa la “sua” Sarah contro Lil Jolie.

Amici, il primo guanto ufficiale per il Serale

Sono iniziati i guanti di sfida per gli allievi di Amici in vista del Serale. In casetta, Maria De Filippi ha letto la lettera mandata da Lorella Cuccarini che ha scelto di mettere in sfida Sarah contro Lil Jolie, cantante della squadra di Anna Pettinelli.

La sfida sarà sullo staging, ovvero sul modo di stare sul palco e muoversi e sarà fatta sulle note di “Like a virgin”.

“Sei stata brava ma manca qualcosa”, ha scritto Lorella a Lil Jolie. “Le tue esibizioni rischiano di essere tutte molto statiche e impegnate. Sul palco servono leggerezza e movimento […]”.

“Per questo di assegno un pezzo di staging contro Sarah. Ti chiedo di muoverti sul palco e di interagire con un ballerino professionista […]. Lasciati andare a buttati”.

Sono queste le indicazioni della maestra che sono state accolte in modo positivo da entrambe le allieve.

Di seguito anche il post su X del programma con il primo guanto per il Serale:

Iniziano i guanti di sfida per il Serale e la prima allieva a riceverlo è Lil Jolie da parte della prof Cuccarini: staging con un ballerino professionista contro Sarah sulle note di "Like a virgin"! Come se la caveranno? #Amici23 pic.twitter.com/HIDcgVHpq3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024

I messaggi per gli allievi

Sempre nel corso del daytime, i ragazzi della scuola sono stati chiamati in saletta per ascoltare alcuni messaggi da parte dei telespettatori. Ogni ragazzo, infatti, ha ricevuto un messaggio audio da parte di un fan che ha tenuto a dare al proprio “idolo” un consiglio o un saluto.

Un modo assolutamente carino di far legare gli allievi della scuola con parte del pubblico.