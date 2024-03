Joe Barone morto: lutto nel mondo dello sport per la scomparsa del direttore sportivo della Fiorentina, braccio destro di Commisso.

Lutto nel mondo dello sport: è morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Italiano di nascita e americano di adozione, lascia la moglie, quattro figli e il nipotino nato nel mese di aprile del 2023. Per il club calcistico toscano è una grande perdita. Il comunicato è arrivato intorno alle 15.30 del 19 marzo, due giorni dopo il malore che lo aveva colpito. “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano”.

Joe Barone è morto: addio al dg della Fiorentina

Direttore generale della Fiorentina e braccio destro del presidente Rocco Commisso, Giovanni Barone detto Joe è morto lasciando un grande vuoto nel cuore di quanti gli hanno voluto bene. Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo del 1966, a soli 8 anni si è trasferito con la famiglia a New York e ha acquisito la doppia cittadinanza. Dopo gli studi, è entrato a lavorare in banca, arrivando ben presto a ricoprire il ruolo di dirigente.

Dopo aver lavorato nell’azienda Mediacom, nel 2017 è diventato presidente dei New York Cosmos. Nel 2019 ha deciso di tornare in Italia e ha assunto la carica di direttore generale della Fiorentina, occupandosi anche del mercato con Daniele Pradè. Nei suoi anni di militanza in Italia, Joe Barone si è battuto per la costruzione del nuovo Viola Park, centro sportivo inaugurato ad ottobre del 2023.

Joe Barone lascia la moglie Camilla e quattro figli

Joe Barone lascia la moglie Camilla e i figli Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella. Il Dg della Fiorentina era anche nonno del piccolo Giuseppe Tommaso, nato dall’amore tra Pietro e la moglie Justine. La famiglia è stata al suo fianco fino all’ultimo giorno, così come tutti i membri del club toscano.