Nuova strategia per Chiara Ferragni? L’influencer ha aperto un canale su Telegram spostando l’attenzione da Instagram.

Una scelta destinata a far parlare quella di Chiara Ferragni che dalle parole è passata ai fatti. Dopo aver parlato in questi giorni della difficoltà di interagire con i suoi seguaci su Instagram, l’influencer ha deciso di sbarcare su Telegram e di aprire un canale per parlare con i fan. Una decisione che potrebbe far pensare ad una strategia per ritrovare un determinato feeling con coloro che negli anni l’hanno sostenuta e che, magari, dopo i vari scandali e la crisi con Fedez, potrebbero essersi allontanati.

Chiara Ferragni apre un canale su Telegram

Chiara Ferragni

“Stavo pensando a una cosa, guys”, aveva detto solo poche ore fa la Ferragni in una storia su Instagram. “Visto che ho qua davanti il gruppo dei most loyal dove nessuno può rispondere, che è una cosa un po’ stupida di Instagram, diciamocelo, stavo pensando: e se facessi un gruppo Telegram? Per chi vuole essere aggiornato di più su di me, i most loyal diciamo, in cui potete anche rispondermi, fare dei thread, eccetera… Fatemi sapere se siete interessati”.

Un pensiero che la Ferragni ha subito portato avanti con tanto di sondaggio su Instagram che, evidentemente, ha riscosso successo dato che, poche ore dopo, ecco l’apertura del nuovo canale su Telegram con tanto di messaggio di benvenuto ai fan: “Benvenuti nel mio nuovo canale telegram. Grazie a tutti quelli che parteciperanno are alle mia farneticazioni quotidiane”.

Boom di iscritti

Dopo la decisione della Ferragni di aprire un canale Telegram, i primi effetti si sono già visti. Infatti, il canale ha superato i 20.000 iscritti nel giro di un’ora. L’influencer ha creato uno spazio virtuale in cui si può riunire il suo pubblico più fedele, un pubblico che in futuro potrebbe diventare essenziale anche in chiave lavorativa, specie se su Instagram le cose non dovessero tornare ad essere quelle “idilliache” dei vecchi tempi.

Di seguito anche il post su TikTok di un utente che ha ripreso la storia Instagram dell’influencer (aggiungendo la musica in sottofondo) riguardo l’apertura del nuovo canale Telegram: