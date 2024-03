Raggiante e con tanta voglia di dire “sì”: Simona Ventura ha svelato i primi dettagli sul matrimonio con Giovanni Terzi.

Più innamorata a felice che mai, Simona Ventura ha raccontato per la prima volta alcuni dei dettagli relativi al matrimonio con Giovanni Terzi che avverrà questa estate. La nota conduttrice è stata ospite del programma Rai di Antonella Clerici ‘E’ sempre mezzogiorno’ e si è soffermata a svelare dei retroscena sulle nozze in arrivo.

Simona Ventura, i dettagli sul matrimonio con Terzi

Simona Ventura

Come detto, la Ventura e Terzi si sposeranno questa estate e, precisamente, il prossimo 6 luglio. La conduttrice, ospite della collega Antonella Clerici a ‘E’ Sempre Mezzogiorno’, ha sottolineato tutta la sua gioia dell’attesa delle nozze.

“Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore”, ha detto.

La donna ha intenzione di fare le cose in grande con tanto di party prima e dopo il matrimonio: “Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille“.

Abito e altri dettagli

Chiacchierando con la Clerici, Super Simo ha poi aggiunto altri dettagli relativi non solo alla cerimonia ma anche all’abito da lei scelto per il matrimonio: “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. L’abito non sarà bianco“.

La Ventura ha anche aggiunto: “Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando tutto. Non voglio essere sobria, non è da me”.

A questo punto non resta che attendere questa estate per vedere la presentatrice e il suo compagno, prossimo a diventare marito, essere pronti e bellissimi a dirsi di “sì”. Noi glielo auguriamo…

Di seguito anche un post su X del programma della Clerici con alcune delle parole dette in puntata sulle nozze: