Durante una divertente live su Twitch, Chiara Ferragni ha bacchettato più di una volta il marito Fedez, contraria a molti dei suoi comportamenti. Ecco come lo ha sgridato.

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più chiacchierata dei social network e i fan amano vedere le loro scene di vita quotidiana, anche i battibecchi. Durante una live su Twitch, dove il cantante ha un canale intitolato Zedef, i Ferragnez come spesso succede hanno cominciato a leggere i commenti dei fan e a ridere insieme.

A un certo punto, però, è nato un piccolo battibecco tra Chiara e Fedez, che probabilmente hanno dimenticato di essere avanti a una telecamera e hanno cominciato a discutere. L’influencer più famosa del mondo, infatti, ha redarguito il marito per alcune cose, come ad esempio l’educazione di Leone, il loro primogenito.

Le dinamiche familiari dei Ferragnez sono ormai note a tutti, grazie alle loro infinite stories, live e post, e dal 9 dicembre lo saranno ancora di più vista l’uscita dell’omonima serie tv su Prime Video. Insomma, Chiara Ferragni ha sgridato il marito perché ha ruttato in diretta, approfittando per dirgli di non farlo mai più: “Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare. Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. Lui dice Come papà”

Fedez, di tutta risposta, ha scherzato e si è detto orgoglioso del figlio. Ma non finisce qui.

Chiara e la dichiarazione sul sesso

Un altro siparietto divertente è stato quello incentrato sull’argomento sesso, in cui Chiara Ferragni ha dato una risposta bella piccata al marito.

Alla domanda di Fedez sul sesso “Il sesso più bello in vita tua?”, lei ha prontamente risposto per infastidirlo “Quello da sola”. Un divertente momento, che ha entusiasmato tutti i follower del rapper su Twitch, che ogni volta si divertono moltissimo a vedere Chiara e Fedez che litigano e poi fanno pace.

Dal 9 dicembre, ci saranno 8 puntate disponibili su Prime Video della serie The Ferragnez, in cui il pubblico avrà libero accesso alla vita privata dei due influencer, in particolare del periodo in cui Fedez andò a Sanremo e Chiara era incinta della Baby Vittoria.

