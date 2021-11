L’influencer Tommazo Zorzi si scaglia contro l’ex gieffino Salvo Veneziano, accusandolo di essere omofobo dopo le critiche mosse al programma Drag Race Italia.

Tommaso Zorzi furioso contro Salvo Veneziano: l’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti mosso critiche contro il programma Drag Race Italia, in onda su Discovery + condotto dall’influencer, insieme a Chiara Francini e la drag queen Priscilla.

Salv Veneziano ha postato nelle sue stories un’immagine del programma, descrivendo il tutto come “una carnevalata”, facendo infuriare Tommaso Zorzi. Il commento, infatti, ha mandato l’influencer su tutte le furie, che ha definito l’uomo un ignorante e anche omofobo. Il ragazzo ha infatti dato sfogo alla sua rabbia nelle sue stories, scagliandosi fortemente contro Salvo Veneziano.

“Mi è stato riferito che, oltre ad avere definito l’arte drag come una carnevalata, usi anche pubblicamente epiteti come “ch**ca”. Ora non che mi stupisce il fatto che tu sia un bifolco, ignorante e omofobo ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro una splendida serata. Ah vabbè ma ho appena visto che sei anche no vax! Adoro! Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal GF per questo) e no vax. Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole”

Parole piccate e che vanno dritte al punto, Tommaso Zorzi non le manda per niente a dire e difende a spada tratta il suo programma e le sue idee.

Drag Race Italia, tutto quello che sappiamo sul programma

Il programma di Discovery+ è l’ adattamento italiano di Ru Paul’s Drag Race, il famoso programma americano che sta spopolando in tutto il mondo.

Sono 8 le concorrenti che partecipano alla gara e tre giudici ospiti in ogni puntata giudicheranno, esprimendo le loro opinioni circa ciò che accade sul palcoscenico principale. Le concorrenti sono le drag queen Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche, Luquisha Lubamba.

Il programma è basato sul format del programma statunitense RuPaul’s Drag Race. Come nella versione originale, le concorrenti devono mostrare le loro doti d’intrattenitrici cimentandosi in varie sfide. Le concorrenti si alterneranno in diverse prove e alla fine di ogni puntata ci sarò un’eliminazione.

