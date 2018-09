Siete curiosi di sapere esattamente chi è la splendida Viviana Vizzini? Vi sveliamo tutto sul suo conto, anche sulla sua scelta di corteggiare un volto noto del dating show…

Chi è Viviana Vizzini? Sappiamo tutti che ha calcato il parterre di Uomini e Donne come corteggiatrice e tutti abbiamo potuto apprezzare la sua eccezionale bellezza. Dal profilo Instagram appare chiaro il suo grandissimo amore per il mare e i viaggi. Adora trascorrere il tempo libero con gli amici e…Scopriamo di più sulla sua biografia e la sua vita privata!

Chi è Viviana Vizzini?

Viviana Vizzini ha una biografia che, in gran parte, è avvolta nel più fitto mistero. Non sappiamo esattamente la sua data di nascita, ma siamo certi delle sue origini siciliane. Anima caliente e fisico mozzafiato incorniciano la sua indiscutibile bellezza, che ha subito stregato il pubblico del dating show di Maria De Filippi…

Si è trasferita dalla Sicilia a Milano per motivi di lavoro, e con buona probabilità ha anche intrapreso una fortunata carriera di modella (che possiamo dedurre dagli scatti sui social).

Viviana Vizzini: vita privata

La famiglia è il suo ‘tutto’: adora i suoi genitori, che le hanno sempre prestato il proprio supporto, e ha anche due fratelli cui è legatissima: Simone e Giovanni Vizzini.

Al padre ha fatto una speciale dedica su Instagram, nel giorno della Festa del papà: “Mi hai insegnato a combattere a credere e amare. Mi hai reso la persona che sono, mi hai resa forte e indipendente. Grazie papà. E mi raccomando Rendi la mamma Sempre Felice Ogni giorno DI Più.. La forza dell’amore e più grande di qualsiasi ostacolo. Un abbraccio fortissimo ti voglio bene“.

Non ha un fidanzato che possiamo intravedere sui social. Ha deciso di cercare l’amore della sua vita proprio nel salotto di Queen Mary, provando a conoscere Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.

Viviana Vizzini: curiosità

Viviana Vizzini adora praticare sport, e il suo corpo è praticamente perfetto! Ha posato per Victor Kenzo, e i followers sono andati in delirio con i suoi strepitosi scatti in bikini…

Appena fatto il suo ingresso a Uomini e Donne, nel settembre 2018, si è scoperto che è una cara amica di una delle troniste più amate di sempre, Mara Fasone.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/vivianavizzinifanpage/?hl=it