Reginetta di bellezza in passerella e volto accattivante in televisione: lei è Mara Fasone, che nell’agosto 2018 è finita al centro del gossip perché tronista di Uomini e Donne…

Non potrete fare a meno di notare che Mara Fasone è davvero bellissima, prorompente nella sua sensualità mediterranea capace di fare strage di cuori. Il suo ruolo nel trono classico del dating show di Maria De Filippi ha fatto sì che il suo volto diventasse piuttosto noto al grande pubblico. Inutile dire che, poco dopo l’annuncio della sua partecipazione, è scattata la caccia alle informazioni sul suo conto. Vi sveliamo chi è!

Chi è Mara Fasone?

Mara Fasone (nome vero Maria Antonietta) è originaria di Palermo. Classe 1992, ha vissuto per 10 anni in Germania insieme alla sua famiglia, che ha detto essere di umili origini e composta da sei persone.

Alle spalle un percorso in vari concorsi di bellezza, e con una breve ricerca sul web ci si imbatte facilmente in qualche articolo che la riguarda, battuto dalla stampa sudamericana innamorata della sua esplosiva sensualità. Le sue foto hanno catturato l’attenzione di tanti su Instagram, e il motivo è sotto gli occhi di tutti!

Mara Fasone: vita privata

Il trasferimento in Germania è stato necessario per via dei problemi economici dei genitori, che non riuscivano a trovare un lavoro in Italia. e i sacrifici per sbarcare il lunario pare fossero all’ordine del giorno. Come riporta il sito DavideMaggio,it, infatti, non avrebbe mai fatto mistero di aver patito le insidie della povertà.

La sua famiglia vive in una casa popolare, come riporta il sito LaNostraTv.it, che riporta anche una sua dichiarazione: “Non avevamo i soldi per pagare la bolletta della luce, non potevo farmi lo shampoo perché lo scaldabagno non si accendeva, non potevo mangiare e andavo a letto con la pancia vuota“.

Mara Fasone: dai concorsi di bellezza a Uomini e Donne

Nel 2018 è stata annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne, alla ricerca di un amore stabile e longevo. Non tutti sanno che, in realtà, non è questo il suo esordio sotto i riflettori: è stata finalista al concorso Miss Unverse Italy 2012, e sua è una fascia di Miss Grand Prix Sicilia.

Contestualmente alla conferma di WittyTv sulla sua presenza nel trono classico 2018, protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, è stata resa nota la spinta che l’ha portata a sperimentare questo percorso televisivo:

“Voglio innamorarmi, voglio un uomo che abbia i miei stessi ideali. Che sia una persona rispettosa, piena di valori, che tiene tanto alla famiglia e che non dica bugie. Il mio sogno più grande è quello di creare una famiglia, quindi diventare mamma”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mara_fasone_official/?hl=it