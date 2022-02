Viviana Natale è stata una donna di spettacolo, ma soprattutto moglie dell’ex calciatore Beppe Signorini: ecco tutto quel che c’è da sapere.

Con i suoi gol ha esaltato le tifoserie di mezza Italia, dalla Lazio al Bologna, poi per Beppe Signori hanno avuto inizio i problemi. Ma, almeno in questo occasione, eviteremo di soffermarci sulle questioni legali (terminate, oltretutto, con l’assoluzione piena ). Andremo, infatti, a conosceremo meglio la prima moglie dell’ex calciatore, Viviana Natale. Pur meno nota, è anche lei un personaggio pubblico, in qualità di showgirl e attrice. Ecco allora chi è, quale carriera ha intrapreso e la situazione privata.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Viviana Natale: biografia e carriera

Palcoscenico

Nasce a Caltanissetta nel 1968 (la data esatta non è di dominio pubblico). Grazie alla propria innegabile bellezza, concorre per la corona di Miss Italia nel 1988. Nonostante il successo vada a Nadia Bengala, chiude la felice parentesi sfoggiando la fascia di Miss Cinema. Nel 1992 debutta sul set col film Angeli a Sud di Massimo Scaglione, in un cast che annovera Nathalie Caldonazzo.

Due anni dopo recita ne Il sogno della farfalla di Marco Bellocchio. Quindi, appare nel film tv Vite a termine di Giovanni Soldati e approda nelle fiction, da Donna di Gianfranco Giagni a Una donna per amico 3 di Alberto Manni e Marcantonio Graffeo, fino a Il giudice Mastrangelo di Enrico Oldoini, con Diego Abatantuono.

Successivamente, accantona le velleità artistiche e diventa imprenditore-chef con Vivinà, un proprio marchio di banqueting mediante il quale organizza banchetti per eventi. Non sembra avere un profilo social pubblico.

Viviana Natale: la vita privata

Si è sposata il 28 giugno 1997 con Beppe Signori a Roma, mettendo al mondo tre figli: Niccolò, Denis e Greta. Anche dopo il divorzio è rimasta a vivere nella Capitale, mentre non trapelano indiscrezioni circa il suo status sentimentale né il patrimonio.

2 curiosità su Viviana Natale

– Ha posato nuda per le riviste Playboy, Playman ed Excelsior.

– Al primo incontro Signori la conquistò raccontandole barzellette, travolgendola con battute e buonumore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG