Tina Milano è per Beppe Signori la donna della rinascita, dopo lo scandalo che lo ha portato alla gogna pubblica (prima dell’assoluzione).

Nel momento difficile lei c’era e questo Beppe Signori glielo riconoscerà in eterno. Tina Milano è stata la donna della rinascita per l’ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna. Non lo ha mai fatto sentire solo, neppure quando lo avevano messo alla gogna pubblica per un presunto coinvolgimento in una vicende di scommesse. Il tutto prima che la giustizia ordinaria lo assolvesse e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, gli concedesse la ‘grazia’, mettendo fine a un brutto incubo. Come l’ex moglie, anche Tina ha intrapreso la carriera nello spettacolo, in veste di attrice e ora vi andremo a raccontare chi è di preciso.

Tina Milano: biografia e carriera

È nata a Teora, un Comune in provincia di Avellino, il 7 febbraio 1976, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Da ragazza ha partecipato, sul piccolo schermo, a telepromozioni, videoclip e Sotto a chi tocca, trasmissione di Canale 5 andata in onda nel 1996-1997 condotta da Pippo Franco e Pamela Prati. Ha lavorato pure in qualità di modella a New York per l’agenzia Ford Models. Dopo aver conseguito il diploma in recitazione nel 2003, ha frequentato vari corsi, tra cui con Danny Lemmo. Oggi è perlopiù impegnata in rappresentazioni teatrali, la sua grande passione e vocazione.

Tina Milano: la vita privata

Cresciuta a Zurigo, si è trasferito a Bologna nel 2000, dove abita tuttora insieme al compagno. Frutto della relazione con Signori la figlia Diana, data alla luce il 29 aprile 2013 presso il Policlinico Sant’Orsola del capoluogo emiliano. Da una passata storia ha avuto, invece, il primogenito Andrea. Attiva su Facebook, non ne conosciamo il patrimonio.

Chi è Beppe Signori, il compagno di Tina Milano

Nato ad Alzano Lombardo, il 17 febbraio 1968, è stato un attaccante di tante squadre, vincendo tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A in maglia laziale nel 1992-1993, 1993-1994 e 1995-1996 (ex aequo con Igor Protti). Ha, poi, lasciato il segno in altre piazze importanti quali Foggia, sotto la guida di mister Zeman, e Bologna. In Nazionale ha collezionato 28 presenze, condite da 7 gol e un secondo posto ai Mondiali nel 1994. Autore del libro Fuorigioco. Perde solo chi si arrende, ha un profilo Instagram. Il patrimonio resta indefinito. Ha quattro figli, di cui tre frutto del matrimonio con Viviana Natale: Denise, Greta e Nicolò.

2 curiosità su Tina Milano

– Ha conosciuto Beppe Signori in quel di Scherzi a parte: lei recitava nello scherzo all’allora bomber felsineo.

– È un’animalista e pacifista convinta, come emerge dai social.

