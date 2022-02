Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’ex campione del calcio Beppe Signori, dalle origini alla vita privata, al duro capitolo giudiziario che lo ha visto coinvolto.

Stella della Lazio e della Nazionale, Beppe Signori è stato uno dei grandi nomi del calcio italiano. Cosa fa oggi dopo il ritiro e dopo l’assoluzione dall’accusa di coinvolgimento negli affari finiti al centro di una inchiesta sul calcioscommesse? Partiamo alla scoperta della sua biografia e della sua vita privata.

Chi è Beppe Signori e dove vive?

Beppe Signori, all’anagrafe Giuseppe Signori, è nato ad Alzano Lombardo, sotto il segno dell’Acquario, il 17 febbraio 1968 e vive a Bologna. È un ex calciatore, col ruolo di attaccante, vicecampione del mondo con la Nazionale italiana nel 1994 e storico volto della Lazio oltre che ex bomber di Foggia e Bologna.

Dopo il ritiro dal calcio si sarebbe dedicato ad attività imprenditoriali nel settore del turismo e della ristorazione. Conclusa l’attività agonistica ha intrapreso anche un percorso come commentatore sportivo tra tv e radio…

La vita privata di Beppe Signori

Per quanto riguarda la vita privata, Beppe Signori proviene da una famiglia di forte fede cattolica e la madre, secondo quanto emerso sulla sua storia, avrebbe fatto benedire la sua canottiera da padre Pio. Maglia che sarebbe diventata per lui un vero e proprio portafortuna nel calcio…

Nel 1997, Beppe Signori ha sposato Viviana Natale, Miss Cinema 1988, modella e attrice, e dalla ex moglie ha avuto tre figli. Si è poi legato a un’altra donna, oggi sua compagna di vita.

Chi è la moglie di Beppe SIgnori?

Tina Milano è la moglie di Beppe Signori, è un’attrice e si sarebbero conosciuti sul set di Scherzi a parte. Si sarebbero poi incontrati nuovamente dopo la separazione dell’ex calciatore da Viviana Natale e sarebbe scoccata la scintilla d’amore.

Tina Milano è un’attrice italo-svizzera, nata a in provincia di Avellino e cresciuta a Zurigo, con un passato da modella a New York per l’agenzia Ford Models. Nel 2000 si è trasferita a Bologna e ha studiato recitazione formandosi anche il grande Danny Lemmo, membro a vita dell’Actor’s Studio di New York.

Beppe Signori assolto

L’ex calciatore ha parlato della sua storia personale e giudiziaria a Verissimo nel 2022, descrivendo il suo stato d’animo dopo l’assoluzione definitiva in merito a un’inchiesta legata al Calcioscommesse: “Adesso sto meglio, ma sono stati dieci anni terribili sotto ogni punto di vista, morale e fisico. È stata veramente dura, soprattutto all’inizio“.

La sua vita sarebbe stata stravolta nel 2011: “Ero a Roma dai miei figli quando improvvisamente mia moglie mi disse che era stata fatta una perquisizione nella casa di Bologna e che sarebbero venuti due carabinieri alla stazione di Roma per scortarmi in questura. Poi, dopo che i due poliziotti mi avevano prelevato ho ricevuto, in treno, una chiamata da mia sorella in lacrime e ho scoperto da lei quello che stava succedendo. Lì sono iniziati i miei dodici giorni di domiciliari…“.

Dopo l’arresto sarebbe iniziato un momento difficilissimo, e a Silvia Toffanin ha spiegato di non aver scelto il rito abbreviato perché, certo della sua innocenza, non voleva “cadere in una prescrizione che poteva sembrare una sorta di resa“.

Altre 4 cose da sapere su Beppe Signori

– Su Instagram ha condiviso pochi contenuti tra cui una bella foto del suo passato in Nazionale.

– Ha rischiato di morire nel 2019 per un’embolia polmonare.

– È il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A, con 188 gol e 3 titoli di capocannoniere vinti con la maglia della Lazio (dal 1992 al 1996).

– È al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia della Lazio (di cui è stato anche capitano), con 127 gol.

