Vito Mancuso è un noto teologo ed è tra gli ospiti della trasmissione Che Tempo che fa di Fabio Fazio: partiamo alla scoperta della sua storia, tra libri e curiosità…

Oltre a essere un noto teologo, Vito Mancuso è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Un ruolo esercitato dal 2004 al 2011, poi dal 2013 al 2014 ha insegnato Storia delle dottrine Teologiche all’Università di Padova. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalla biografia alla vita privata.

Chi è Vito Mancuso e dove vive?

Nato sotto il segno del Sagittario, il 9 dicembre 1962, il teologo e filosofo Vito Mancuso, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è originario di Carate Brianza ed è dottore in Teologia sistematica. Vive a Milano e, concluso il Liceo classico a Desio, ha iniziato la sua formazione presso il Seminario arcivescovile del capoluogo lombardo.

Terminato questo percorso ha ottenuto il Baccellierato, primo grado accademico in Teologia, ed è stato ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria Martini all’età di 23 anni. Trascorso circa un anno, ha chiesto di essere dispensato dalla vita sacerdotale per dedicarsi esclusivamente allo studio della teologia.

Nel percorso di Vito Mancuso c’è anche una importante declinazione che abbraccia il settore editoria, avendo lavorato per case quali Piemme e Mondadori. Dopo il secondo grado accademico nello studio della teologia, la Licenza, ha conseguito quello conclusivo, il Dottorato, e la sua tesi “La salvezza della storia. La filosofia di Hegel come teologia”, è stata in seguito pubblicata da Piemme con il titolo Hegel teologo e l’imperdonabile assenza del Principe di questo mondo.

La vita privata di Vito Mancuso

Non si conosce molto della vita privata del teologo Vito Mancuso. Sempre molto riservato, nella biografia sul suo sito web ha brevemente indicato di essere figlio di genitori siciliani, oggi sposato e padre di due figli. Sui social non sono presenti riferimenti dettagliati alla sua esistenza oltre l’impegno nel campo della teologia.

Chi è la moglie di Vito Mancuso?

Dopo aver ottenuto la dispensa papale, Vito Mancuso è convolato a nozze e il suo matrimonio è stato celebrato in una parrocchia milanese. La moglie del teologo si chiama Jadranka Korlat, ingegnere civile serbo-croata. Dalla loro unione sono nati due figli: Stefano, classe 1995, e Caterina, 1999.

Altre 4 cose che forse non sai su Vito Mancuso

– Il suo primo articolo per il quotidiano La Stampa è intitolato “I miei cinque dubbi su Papa Francesco” e molti suoi articoli sono stati pubblicati su testate quali Avvenire, Panorama, Corriere della Sera, Repubblica.

– Il suo pensiero è oggetto di dibattiti perché non sempre in linea con le gerarchie della Chiesa, sia in campo etico sia in quello strettamente dogmatico.

– Tra suoi libri I Quattro Maestri, (Garzanti Editore, 2020).

– Ha un profilo Instagram in cui condivide alcuni aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua attività.

