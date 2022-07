Bellissima, con un fisico da urlo e con dei lunghi capelli biondo cenere: ecco chi è Nina Senicar e tutto quello che (forse) non sai sulla sua vita privata!

Nina Senicar è una modella conosciuta a livello internazionale, non solo per le importanti tappe che le hanno permesso di ottenere tale riconoscimento, ma anche per una bellezza mozzafiato che ha stregato il pubblico italiano e moltissimi uomini. Il suo sogno d’amore, però, l’ha coronato con un attore americano… che ha sposato! Scopriamo di più sulla sua vita privata e sul suo compagno che le ha rubato il cuore!

Chi è Nina Senicar, la biografia

Classe 1985, Nina Senicar è nata l’11 novembre sotto il segno zodiacale dello Scorpione. È cresciuta insieme ai genitori – papà Goran e mamma Slavica – a Novi Sad, una città a nord della Serbia. Solo successivamente si è trasferita in Italia e si è dedicata agli studi, ottenendo la laurea in Management della cultura, dell’arte e dello spettacolo presso l’Università Bicocca di Milano.

Per specializzarsi ulteriormente, poi, ha conseguito un dottorato in Economia presso l’Unviersità Bocconi di Milano.

Nina Senicar

Oltre agli studi, però, Nina Senicar ha sempre sfruttando la sua immensa bellezza per partecipare a concorsi ed eventi di moda e nel 2006 è stata scelta come valletta per Stile Libero Max e l’anno seguente come velina per il programma Distraction, condotto da Teo Mammucari nella prima stagione.

Dal 2010, poi, ha iniziato a essere sempre più presente in televisione, prendendo parte al reality L’Isola dei Famosi – dove è stata eliminata alla nona puntata – e al programma Mettiamoci all’opera, condotto insieme a Pupo. Dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti ha lavorato anche per Hollywood in diversi film e serie tv.

La vita privata di Nina Senicar

Nel corso della sua carriera le sono stati attribuiti numerosi flirt: nel 2006, ad esempio, si vociferava di una relazione insieme ad Eros Ramazzotti, mentre dal 2008 al 2009 è stata legata al conduttore Ezio Greggio. Successivamente, la sua simpatia e il suo fisico mozzafiato anche rubato il cuore al calciatore Marco Borriello, con cui sarebbe durata appena un anno.

Nel 2014, poi, Nina Senicar ha incontrato l’amore della sua vita, Jay Ellis, un attore americano che le avrebbe fatto conoscere la felicità. Nel 2019 la coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio, che è venuto alla luce nel novembre dello stesso anno. Nora Grace il nome della bambina. Sono poi convolati a nozze, dopo diversi anni dall’annuncio per via della pandemia di Covid-19, in una bellissima location in Toscana.

Insieme al suo compagno, Nina Senicar vive a Los Angeles, ma non è conosciuto il quartiere in cui risiede e nemmeno gli interni della casa, nonostante un profilo Instagram ricco di contenuti. Allo stesso modo, non sono nemmeno conosciuti i suoi guadagni.

Chi è il marito di Nina Senicar, Jay Ellis?

Classe 1981, Wendell Ramore Jay Ellis Jr. è nato in South Carolina il 27 dicembre, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La sua carriera è iniziata come modello e solo successivamente ha intrapreso il percorso per diventare un attore, soprattutto dopo essersi trasferito a Los Angeles. Ha anche recitato in Top Gun: Maverick.

Inoltre tra le sue apparizioni più importanti ci sono film e serie tv conosciute in tutto il mondo che lo hanno consacrato come un attore affermato a livello internazionale: ricordiamo le serie Grey’s Anatomy, NCIS, How I Met Your Mother e il film Escape Room in cui ha avuto un ruolo da protagonista.

