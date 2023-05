Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Massimo Lopez, comico di grande successo, grazie al Trio, ma anche doppiatore di Homer de I Simpson.

Massimo Lopez ha fatto la storia del teatro comico italiano fondando il Trio, con i due amici Anna Marchesini e Tullio Solenghi, e nella sua carriera si è sempre distinto per professionalità e simpatia. Oggi è uno dei volti comici più famosi di tutto il panorama italiano, ma siete sicuri di sapete proprio tutto su di lui? Forza, seguiteci e scopriamo cosa c’è da sapere sul notissimo attore attraverso alcune curiosità!

Chi è Massimo Lopez: la scheda

Nome e cognome: Massimo Lopez

Luogo e data di nascita: Ascoli Piceno l’11 gennaio 1952

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore, comico, doppiatore

Fratelli: Giorgio Lopez, Alessandro Lopez, Stefano Lopez, Marcello Lopez

Social: Instagram

Massimo Lopez: la biografia e la carriera

Massimo Lopez è nato ad Ascoli Piceno ma da genitori entrambi napoletani: la famiglia girerà molto prima di stabilirsi a Roma, cosa che accade quando Massimo ha 11 anni.

Quando era piccolo, come ha raccontato a Io e Te, ha sempre sognato di fare l’attore, il cantante e lo showman, ma pensava che non ci sarebbe mai riuscito. “A scuola ero molto timido, ma avevo questo sogno e nessuno ha potuto togliermelo“, ha raccontato. Il padre di Lopez avrebbe voluto che il figlio si trovasse un lavoro con il posto fisso. La madre Gigliola invece, come ha raccontato lui stesso a Io e Te, è “sempre stata presente“, con lui e con i suoi fratelli.

La sua è una formazione puramente teatrale: ha iniziato nel 1975 quando ha fatto un provino per uno spettacolo al Teatro Stabile Genova, ed è stato preso. Il primo anno a teatro ha anche recitato, in un ruolo minore, con Giorgio Albertazzi, il suo idolo.

La sua carriera poi decolla e già 1982 formerà il celebre gruppo Trio comico con Tullio Solenghi e con la compianta Anna Marchesini. Insieme al Trio ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo.

Oltre al teatro Massimo ha partecipato a moltissime fiction e serie TV (Un medico in famiglia, Compagni di scuola, Le mille e una notte) nonché una sfilza di programmi televisivi, da Scherzi a parte a Buona domenica passando per Miss Italia, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Striscia la notizia e tanti altri ancora.

Lo abbiamo anche visto in coppia con Solenghi, a ricreare quel binomio artistico, sia in tv che nei teatri.

La vita privata di Massimo Lopez

Massimo Lopez è fidanzato? L’attore ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua sfera sentimentale senza mai parlare del suo orientamento sessuale.

L’attore non ha mai fatto outing. Tuttavia, dopo l’infarto del 24 marzo 2017, Massimo avrebbe svelato di aver ritrovato l’amore: secondo alcune voci l’attore sarebbe legato a un ragazzo più giovane di lui che si chiama Roberto, ma non ci sono informazioni precise a riguardo.

In un’intervista a Nuovo ha rivelato di aver sofferto molto di non aver mai avuto un figlio: “Me lo chiedo adesso, mentre prima non me lo sono mai chiesto. E’ successo così. Dovrei andare a leggere la biografia di Albero Sordi e di altri grandi colleghi scapoli a vita per capire come mai non sono riusciti a crearsi una famiglia. Fatto sta che non mi è capitato e fino a ieri stavo bene così, adesso invece è un po’ più dura“.

L’infarto

Nel 2017, durante un suo spettacolo, ha capito che stava avendo un infarto e per cui ha dovuto interrompere tutto e chiamare un’ambulanza: “Ero in scena al Teatro Impero di Trani in Puglia. Dopo mezz’ora dall’inizio dello spettacolo ho sentito un forte dolore al torace. Sudavo freddo, ho capito che era un infarto. Ho detto al pubblico “scusate, devo fermarmi” e sono uscito di scena.

Ho chiesto di chiamare l’ambulanza, che è arrivata subito. Mi hanno portato all’ospedale Bonomo di Andria, un’eccellenza italiana per la cardiologia, dove mi hanno fatto una coronarografia e un’angioplastica: da quando mi sono sentito male a quando hanno terminato l’intervento sono passati solo 45 minuti. Praticamente nulla”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni.

Le curiosità su Massimo Lopez

– Che rapporto c’è tra Massimo Lopez e… Homer Simpson? Dopo la morte di Tonino Accolla, suo grande amico, ha prestato la propria voce ad Homer dei Simpson!

-Ha inciso anche una canzone con Mina, dal titolo Noi, del 1994.

– Uno dei suoi migliori amici è Tullio Solenghi, con cui dopo essersi perso di vista per alcuni anni dopo aver riscosso grande successo con il Trio, i rapporti sono poi tornati ad essere stabili e armoniosi.

-Nel 2020 ha contratto anche lui il coronavirus, comunicandolo sui social attraverso un video.

-Nel settembre 2021 ha raccontato sui suoi social che è stato inseguito da un cinghiale mentre era uscito di casa a buttare la spazzatura.

Dove vive Massimo Lopez

L’attore vive a Roma, città che ama e che non perde occasione di conoscere meglio, anche se ci abita. Ecco un post pubblicato sul suo account Instagram.

Ma l’altro grande amore di Massimo è Napoli, città di origine della sua famiglia e che non perde occasione di visitare, sia d’estate che durante tutto l’anno!

Quanto guadagna Massimo Lopez

Nonostante la sua carriera strepitosa e le tante partecipazioni a programmi TV, film, serie e altro, non conosciamo con esattezza a quanto ammonti il patrimonio di Massimo Lopez… anche se di certo possiamo scommettere che qualche sfizio, l’attore, se lo sarà tolto eccome!

Riproduzione riservata © 2023 - DG