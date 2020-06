Dopo aver lasciato il corpo di ballo di Made in Sud, Maria Rosaria Leone si è dedicata ad altre esperienze ed è diventata mamma: scopriamo qualcosa in più.

Alcuni anni fa, Maria Rosaria Leone ha fatto parte del corpo di ballo di Made in Sud, dove si è fatta conoscere per il suo fascino e per il suo talento. Poi ha lasciato il mondo dello spettacolo, ritirandosi a vita privata, ma qualche tempo dopo è ricomparsa sulle prime pagine del gossip per il suo presunto flirt con un personaggio molto famoso: Stefano De Martino. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Maria Rosaria Leone, la biografia

Nata a Pomigliano d’Arco (in provincia di Napoli) il 7 novembre 1986, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Maria Rosaria Leone ha sempre avuto una grande passione per il ballo. Già da piccolina, con le scarpette ai piedi, aveva dimostrato un talento eccezionale. E così, dopo il diploma presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici e la laurea in Scienze dell’educazione all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, si è dedicata al suo amore.

Maria Rosaria è entrata a far parte del corpo di ballo di Made in Sud, la celebre trasmissione televisiva che ha dato successo a molti comici. Per diversi anni è stata una delle ballerine fisse del cast, dando prova delle sue abilità e conquistando i telespettatori. Ma da un po’ di tempo non la si vede più sul piccolo schermo. A quanto pare, oggi si dedica alla sua famiglia e si è ritirata dal mondo dello spettacolo.

La vita privata di Maria Rosaria Leone

Maria Rosaria è sempre stata molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, e in effetti non sono molte le notizie che abbiamo sul suo conto. Sbirciando tra le bellissime foto che pubblica (anche se non con molta frequenza) sul suo profilo Instagram, abbiamo scoperto che nel dicembre del 2018 è diventata mamma del piccolo Alessandro, la sua gioia più grande.

Non abbiamo invece informazioni sulla sua vita sentimentale: l’identità del suo compagno rimane misteriosa. Sempre in base a ciò che scrive lei stessa sui social, dopo un passato da ballerina e attrice, oggi fa l’insegnante di danza e l’istruttrice di pilates. Attività, queste, che le lasciano molto più tempo da dedicare alla famiglia. Maria Rosaria vive ancora a Napoli, dove ha trascorso tutta la sua vita.

Maria Rosaria Leone e Stefano De Martino

Nell’estate del 2020, si è diffusa la notizia dell’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni, il ballerino napoletano avrebbe trovato consolazione tra le braccia della bella Maria Rosaria, con la quale avrebbe dunque avuto un flirt. Questo gossip è stato immediatamente smentito da entrambi.

Non solo Maria Rosaria non lavora più da tempo a Made in Sud, dove invece Stefano De Martino era impegnato al momento dell’uscita dell’indiscrezione, ma è anche una mamma felice e soddisfatta. Lei stessa ha confermato che tutte le voci sul suo conto non sono altro che fake news.

3 curiosità su Maria Rosaria Leone

-È una grande amante dei dolci.

-È un’appassionata di cani e ha un bellissimo carlino di nome Michael.

-Ha una grande passione per il mare.

