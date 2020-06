Ha fatto della sua identità su YouTube una vera fortuna: scopriamo tutte le cose da sapere sul famoso youtuber Amedeo Preziosi, una star anche sui social…

Il volto di Amedeo Preziosi non passa inosservato ed è uno dei più amati nel panorama italiano degli youtuber. Nei suoi video uno dei personaggi che ha contribuito a renderlo noto in tutta Italia, Fumagalli, e una vita social davvero scoppiettante. Ecco da dove nasce il fenomeno web che ha stregato milioni di internauti…

Chi è Amedeo Preziosi e dove vive?

La biografia di Amedeo Preziosi parte dal 4 giugno 1996, nato sotto il segno dei Gemelli a Cologno Monzese (dove vive), ed è la storia di un ragazzo come tanti diventato una vera e propria stella del web con la sua simpatia.

La sua prima apparizione su YouTube risale a quando aveva poco meno di 20 anni, e in pochissimo tempo ha incassato milioni di visualizzazioni che lo hanno visto scalare velocemente la vetta dei più famosi youtuber d’Italia. I suoi video divertenti, nei panni di personaggi come “Fumagalli”, sono diventati virali al punto da imporlo tra i volti di punta tra YouTube e l’universo social (su Instagram conta un bacino di centinaia di migliaia di follower!).

Non solo ironia ma anche canzoni nel mondo di Preziosi che, nel 2016, ha pubblicato il suo primo singolo, Delirio, ft DJ Matrix. Un successo che ha aperto al secondo lavoro, Scusate per il disagio, insieme a Riccardo Dose e Awed, che gli è valso il Disco D’Oro.



Anche se non trappo è il titolo del singolo scritto con a Gabry Ponte e Dj Matrix, diventato immediatamente un tormentone nei locali notturni italiani.

La vita privata di Amedeo Preziosi

Chi è la fidanzata di Amedeo Preziosi? Fino al 2019, a questa domanda ci sarebbe stata una precisa risposta: Chiara Cibien. È lei, infatti, l’influencer al fianco del famoso youtuber prima che, secondo le cronache rosa sul suo conto, si legasse a una rapper di nome Miss Halabama.

Non è chiaro, però, quale sia stata l’evoluzione di questa seconda relazione di cui parlano i siti di gossip, e lui, il diretto interessato, sembra non voler approfondire l’argomento.

Amedeo Preziosi in 5 curiosità

– Nel 2018 è stato protagonista di Social Face 3 e Fufforial, in onda su Sky Uno, e ha partecipato a Ciao Darwin nel 2019.

– Amedeo Preziosi ha numerosi tatuaggi tra cui un microfono con delle ali e uno smile sul torace. Adora Caparezza e si è tatuato il suo ritratto sul braccio!

– Nel 2018 è uscito il suo primo libro, casa editrice Mondadori, intitolato Come sopravvivere alla sc(q)uola.

– Si dice sia un amante della pizza e del sushi, ma anche lontano dal calcio e super appassionato di nuove tecnologie.

– A Le Iene ha rivelato di non essersi diplomato.

