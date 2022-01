Emma Marrone ha affrontato vari momenti bui nel corso della sua vita, che forse non avrebbe superato senza la madre, Maria Marchese.

Genuina e schietta, Emma Marrone non ha mai fatto mistero della profonda intesa che la lega ai suoi genitori. Dietro all’anima rock sfoderata sul palcoscenico, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha un lato molte dolce, espresso a pieno nel contesto familiare. Dal padre Rosario ha appreso la passione nei confronti della musica, tanto da essersi spesso esibita da ragazzina nella sua band. E cosa dire, invece, della madre, Maria Marchese? Nonostante sia meno sotto le luci dei riflettori, ha ricoperto e ricopre un ruolo strategico essenziale nella vita della cantante salentina, che in più occasioni le ha riservato parole dolcissime.

Maria Marchese: la biografia

La signora Maria è nata il 1° febbraio (non è noto l’anno esatto), sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Proprio come il compagno, anche lei è originaria di Aradeo, in provincia di Lecce. Tuttavia, quando Emma era una bambina i due vivevano a Sesto Fiorentino. Di conseguenza, la figlia è nata a Firenze, per poi trasferirsi in Puglia, luogo natio della famiglia. Mentre Rosario rappresentava la parte più estroversa, vicino al mondo della Brown, la madre ha sempre assolto alla funzione di angelo del focolare, con tutti gli onori e gli oneri che ne derivano.

EMMA MARRONE

Donna legata alla propria terra, si è presa di Emma e del fratello Francesco con quella premura e dolcezza, che solo una vera mamma è in grado di dare. In un’intervista, “l’amica” di Queen Mary ha sottolineato quanto sia stato complicato per i genitori vederla combattere contro un cancro: sono invecchiati d’un colpo. Ma, per fortuna, il brutto male è stato sconfitto grazie alle cure e all’affetto delle persone care.

Maria Marchese: la vita privata

Con il marito Rosario vive ancora ad Aradeo e ogni volta che i figli li vanno a trovare è immancabilmente una festa. Presente su Instagram. Non è noto il patrimonio.

Chi è Rosario Marrone, il marito di Maria Marchese

A differenza di quanto qualcuno immagina, Rosario non è un musicista, bensì un infermiere. La passione per le sette note lo ha, però, accompagnato fin da piccolo, dall’età di 8 anni, dal momento in cui il padre gli regalò la sua primissima chitarra elettrica. Salentino doc, non ha vissuto un periodo facile al liceo, non avendo potuto rincorrere i suoi sogni per questioni economiche. È comunque grazie a lui se Emma ha maturato le prime esperienze live nei locali e tuttora, non appena ne hanno occasione, si concedono delle sessioni in musica.

3 curiosità su Maria Marchese

– In un’intervista a Vanity Fair, Emma ha raccontato il complicato periodo della sua malattia: “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene”.

– Sempre Emma le ha dedicato delle toccanti parole di auguri per il compleanno festeggiato nel 2019: “Vorrei dirti “buon compleanno Mamma” e comprarti un regalo, e guardarti mentre lo scarti e mi dici “non dovevi…” perché sei una donna che nella vita si è sempre guadagnata tutto e delle cose materiali non te n’è mai fregato niente”.

– Non ha un buon rapporto con la tecnologia: l’account IG lo ha fatto al solo scopo di seguire la figlia e infatti l’unica foto caricata è un loro selfie.

