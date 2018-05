Loredana De Nardis, tutto sull’ex compagna di Massimo Boldi

Secondo alcuni rumors faceva parte della scuderia di Schicchi, tra le “ballerine” di punta, per poi diventare attrice. Scopriamo chi è Loredana De Nardis, ex di Massimo Boldi…

Il passato di Loredana De Nardis, a detta del suo ex compagno Massimo Boldi, è noto a tutti. Attrice ed ex compagna dell’attore, però, secondo alcune voci non confermate sarebbe stata anche una ballerina…piccante. Cerchiamo di capire chi è davvero, dal ruolo sul set a quello nella vita di coppia con lo storico volto dei cinepanettoni all’italiana!

Chi è Loredana De Nardis?

Classe 1974, Loredana De Nardis è nata a Frosinone il 4 luglio 1974. Del suo passato non si sa tantissimo, e secondo Dagospia ci sarebbe anche un trascorso come spogliarellista della scuderia Schicchi. Voci mai confermate, almeno non del tutto, dal suo stesso ex compagno, Massimo Boldi, che ha sempre dichiarato di non saperne nulla (o non volerne sapere).

La De Nardis è un’attrice che per anni ha occupato un posto di rilievo nel cuore di Boldi, prima che la storia naufragasse. Ha frequentato l’università, precisamente la Facoltà di Economia e Commercio a Cassino, per poi decidere di intraprendere un percorso diverso e approdare nel mondo dello spettacolo.

Loredana De Nardis e Massimo Boldi

Loredana De Nardis non è stata solo una collega di Massimo Boldi sul set, ma anche compagna di vita. Dopo la morte della moglie dell’attore, avvenuta nel 2004, tra i due è nata una storia d’amore, che si sarebbe poi interrotta nel 2015.

Nel 2018, la ex coppia ha avuto un botta e risposta tra le colonne del Corriere della Sera, circa un presunto tradimento di lei con un amico del comico. Notizia che lui avrebbe appreso dai giornali e prontamente smentita dalla sua ex fidanzata.

Loredana De Nardis, tra televisione e cinema

A fare da trampolino per la sua fama, la partecipazione al varietà La sai l’ultima?, cui nel 2007 segue un ruolo nel film di Claudio Risi, Matrimonio alle Bahamas. Al fianco di Massimo Boldi anche in alcune pellicole e fiction, tra cui Un ciclone in famiglia.

Ancora, in coppia con l’attore comico anche in film come La fidanzata di papà (2008), e nei cinepanettoni A Natale mi sposo (2010) e Natale a 4 zampe (2012). Non solo cinema e televisione nella carriera di Loredana De Nardis: dalla commedia sul set per il piccolo e grande schermo passa al teatro, che nel 2008 la vede al debutto nella compagnia di Enzo Salvi in Fratelli d’Italia.