Unita in matrimonio al chirurgo e politico, Giada Nurry ha fatto parecchio parlare di sé per un caso seguito da Le Iene.

Spesso ospite nei salottini televisivi, Pierpaolo Sileri, ha delle innegabili doti oratorie. Che probabilmente gli sono servite per conquistare la moglie, Giada Nurry. Semplice e dal sorriso raggiante, la donna non ricopre ruoli istituzionali, a differenza della dolce metà. Eppure, la scalata professionale del partner l’ha resa in qualche modo un personaggio pubblico, seguito, per quanto possibile, da giornalisti e paparazzi. Passiamo in rassegna le informazioni disponibili sul suo conto.

Giada Nurry: biografia e carriera

PIERPAOLO SILERI

I dati biografici sono piuttosto scarni. Non sappiamo né dove né quando sia nata e ciò per via della sua estrema riservatezza. Non gradisce le attenzioni degli organi di informazione ed era rimasta sottotraccia, prima di un servizio girato da Le Iene, popolare trasmissione in onda su Italia 1. Suo malgrado, le è, infatti, toccato affrontare alcune questioni spinose, legate al proprio lavoro.

Ufficialmente, presta servizio in qualità di rappresentante per un’azienda produttrice di mascherine anti Covid. Il caso lanciato da Le Iene ha riguardato gli articoli immessi in commercio, che, secondo le accuse, sarebbero state falsamente spacciate per “sterilizzabili”. Nelle carte ufficiali la Nurry viene indicata come “l’agente di zona” di una ditta aggiudicatasi una gara per la fornitura al Policlinico Umberto I di Roma. Stando, però, alla replica di Sileri, non eserciterebbe le responsabilità attribuite, bensì opererebbe nella divisione tecnica, in campo amministrativo.

Giada Nurry: la vita privata

Dal 2018 è sposata con Pierpaolo Sileri. La coppia ha messo al mondo due bambini: Ludovico e Michelangelo, quest’ultimo nato il 28 aprile 2021. Residente a Roma col resto della famiglia, Giada non è presente sui social né è tanto meno noto il suo patrimonio.

Chi è Pierpaolo Sileri, il marito di Giada Nurry

Nato il 25 agosto 1972, sotto il segno della Vergine, dopo un percorso di studi speso tra Stati Uniti e Inghilterra si è laureato in Medicina e specializzato in Chirurgia dell’Apparato digerente. Nel 2017 gli è stato conferito l’incarico di Adjunct Clinical Assistant Professor of Surgery presso l’università di Chicago, mentre due anni più avanti è diventato professore associato all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Intanto, ha assunto la posizione di viceministro della Salute nel Governo Conte bis. Una carica non confermata, ma trasformata in sottosegretario dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Presente su Instagram, nella dichiarazione dei redditi 2020 ha indicato un reddito imponibile pari a 208.896 euro.

2 curiosità su Giada Nurry

– Ha apprezzato lo sfogo del compagno sulla situazione della pandemia in Italia in un talk show di Massimo Giletti su La7: “Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Meno male che ti sei inca****o lì, così torni a casa tranquillo'”, ha confidato Sileri in un’intervista.

– Durante la seconda gravidanza, Sileri – relativamente al vaccino Pfizer – aveva sottolineato: “Io ho mia moglie incinta. Se dovesse rientrare tra le categorie che hanno diritto al vaccino, di un vaccino nuovo che nessuno conosce, non avrei dubbi. Non mi verrebbe in mente di aspettare gli altri e vedere come va”. Peccato che il vaccino Pfizer sarebbe sconsigliato per le donne incinte o in fase di allattamento.

Riproduzione riservata © 2022 - DG