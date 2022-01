Conosciamo da vicino Rita Marcotulli: biografia, carriera, vita privata e curiosità sulla compositrice e pianista italiana di musica jazz.

Pianista e compositrice di musica jazz, Rita Marcotulli ha cominciato la sua carriera suonando all’interno di piccoli gruppi negli anni ’70 fino a collaborare con artisti italiani come Pino Daniele e Bobby Solo ma anche del calibro internazionale come: Chet Baker, Noa, Jon Christensen e tanti altri ancora. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto sulla vita professionale e privata di quest’artista nostrana. Alla scoperta di Rita Marcotulli.

Rita Marcotulli, biografia e carriera

Rita Marcotulli nasce a Roma il 10 marzo del 1959 sotto il segno zodiacale del Pesci. Studia al Conservatorio Santa Cecilia e al Conservatorio Licinio Refice. Sua sorella è la nota cantante jazz Carla Marcotulli e nel 1987 si conquista poi il premio come miglior nuovo talento dalla rivista Musica Jazz.

Nel 1987 Rita Marcotulli si trasferisce in Svezia dove rimane a vivere fino al 1992. Una volta rientrata in Italia collabora con Pino Daniele e nel 1996 accompagna Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo.

Rita Marcotulli, vita privata

Cosa si conosce invece sulla vita privata della pianista jazz? Al momento ben poco. Non è infatti noto se la donna sia sposata o se abbia anche dei figli e pur osservando attentamente il suo profilo Instagram non riusciamo a saperne di più.

Rita Marcotulli, 3 curiosità

-Si è occupata della colonna sonora del film Basilicata coast to coast e con il quale conquista il Ciak D’oro nel 2010 come Migliore colonna sonora.

-Nel 2022 è invece con il giovane Yuman a Sanremo nella serata dei duetti.

-Nel 2013 Rita Marcotulli è uno dei membri della giuria di qualità alla 63esima edizione del Festival di Sanremo, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

