Fabiana Dadone è stata ministro senza portafoglio nel governo Conte bis, per poi essere confermata da Draghi, in un altro dicastero.

Tra i volti del rinnovamento nella scena politica uno dei più rappresentativi è quello di Fabiana Dadone. Emersa con il Movimento 5 Stelle, è stata poi confermata da Mario Draghi nel gruppo dei ministri senza portafoglio. Ma di lei che cosa sappiamo? Cerchiamo di scoprirlo, prendendo in esame sia l’aspetto professionale (e dunque le importanti opportunità in carriera ottenute) sia quello privato, con qualche curiosità a corredo, che ci aiuterà senz’altro a capirne meglio la figura.

Fabiana Dadone: biografia e carriera

Nasce il 12 febbraio 1984, sotto il segno dell’Acquario, a Cuneo. Nella provincia natale partecipa alle battaglie del Movimento 5 Stelle fin dalla fondazione. Emerge alla cronache per aver portato allo scioglimento della giunta Mondovì a causa di problemi inerenti alle quote di genere. Dopo la laurea in Giurisprudenza svolge il praticantato presso uno studio a Ceva.

Nel 2013 entra in Parlamento come rappresentante dei pentastellati, eletta nella circoscrizione Piemonte 2. Il 21 ottobre 2014 riceve la nomina a vice capogruppo vicario alla Camera del M5S, per poi accettare l’investitura ufficiale il successivo 9 febbraio, un incarico portato avanti fino all’11 maggio 2015. È Presidente del comitato sul traffico di essere umani. La sua relazione riscuote l’approvazione della Commissione Antimafia ed entra a far parte degli atti ufficiali del Parlamento.

Rivince le “Parlamentarie” per le elezioni politiche del 2018. In seguito, ottiene la presidenza del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati. Dal 16 settembre 2018 è il nuovo referente di Rousseau, mentre il 25 giugno 2019, una volta scelta da Luigi Di Maio, viene votata dalla base degli iscritti per divenire membro del collegio dei Probiviri, un collegio di tre persone incaricato a esprimere pareri autorevoli e a risolvere divergenze all’interno del M5S. Il 4 settembre 2019 succede a Giulia Bongiorno in qualità di ministro per la pubblicazione amministrazione del governo Conte bis. Due anni dopo, allo scioglimento dell’esecutivo, passa al dicastero per le politiche giovanili con Draghi.

Fabiana Dadone: la vita privata

Impegnata in una relazione con Ergys, dalla relazione sono arrivati due figli: Primo (2016) e Leone (2020). Attiva su Instagram e su Facebook, Fabiana si divide tra Roma e Mondovì. Per la sua attività politica percepisce un reddito di 98.471 euro all’anno.

Chi è Ergys Haxhiu, il compagno di Fabiana Dadone

Nato l’8 luglio 1983 in Albania (non è noto il luogo esatto), sotto il segno del Cancro, ha conseguito una laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali presso l’Università La Sapienza di Roma, nonché un master di 1° livello in Creazione e gestione di Startup di imprese. Ha ricoperto il ruolo di consulente di marketing da libero professionista dal febbraio 2014 ad aprile 2021, prima di entrare nel corpo di polizia locale di Dogliani, un piccolo Comune piemontese. Attualmente residente a Roccaforte Mondovì, ha un profilo Facebook. Non ne conosciamo il patrimonio.

7 curiosità su Fabiana Dadone

– È appassionata di musica metal e di fumetti.

– Apprezza particolarmente il gruppo svedese In Flames.

– Ha un profilo su Twitch dove incontra streamer e creator che operano nel digitale.

– Ha sostenuto l’idea di far entrare i videogiochi nelle scuole, come supporto alla didattica.

– È molto attiva nella solidarietà.

– È stata bocciata più volte all’esame di avvocato.

– Restituisce le eccedenze dello stipendio per il microcredito e altri progetti utili al Paese.

