Scopri tutto su Daniela Poggi: età, esordi, figli, marito, vita privata e curiosità sull’attrice e conduttrice televisiva italiana.

Eleganza, talento e bellezza sono stati gli elementi fondamenti della carriera artistica di Daniela Poggi. Attrice e conduttrice è apparsa in numerosi programmi televisivi di successo ed ha lavorato anche con personaggi importanti dello showbiz nostrano. La sua storia è cominciata, come per molti dei suoi colleghi, dal teatro fino ad assaporare anche la vita politica ed ora proviamo a raccontarvi tutto quello che c’è da sapere su di lei, sulla sua sfera pubblica ma anche di quella privata. Età, origini, figli, marito e curiosità, tutto o quasi, su Daniela Poggi.

Daniela Poggi, biografia ed esordi

Daniela Poggi è nata a Savona il 17 ottobre del 1954 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Nel 1978 è al timone della trasmissione Edizione straordinaria su Telemilano( divenuta poi Canale 5) e quello stesso anno debutta anche a teatro con Walter Chiari e dove non passa inosservata venendo subito ingaggiata per lavori al cinema e in televisione.

Dal 2000 al 2004 ha condotto su Rai Tre, Chi l’ha visto? e Una notte con Zeus. Ha interpretato il ruolo di Maria Madre di Gesù nella fiction San Paolo ed ha recitato anche in Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi.

Daniela Poggi, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice italiana sappiamo che vive nella città di Roma ma non abbiamo invece alcuna notizia sui suoi guadagni e sul suo patrimonio personale. Dal punto di vista sentimentale è noto invece che Daniela Poggi è stata sposata per cinque anni e poi ha divorziato. Attualmente sembrerebbe essere tornata single, non ha figli biologici ma è legata ad una bambina peruviana che lei considera come una figlia adottiva e che vive anche lei a Roma.

Daniela Poggi, 6 curiosità

-Ama gli animali e possiede un cane a cui è molto legata.

-Ha partecipato come ballerina (durante l’esibizione dei Matia Bazar) al Festival di Sanremo nel 1977.

-La Poggi è anche molto attiva sui social ed in particolare su Instagram.

-Per un breve periodo (dal 2013 al 2015) è stata assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino.

-Ha diretto due cortometraggi: Viaggio d’amore nel 1995 e Non si paga social theatre nel 2007.

-Nel 2001 è stata nominata ambasciatrice dell’UNICEF ed ha preso parte ad alcune missioni in Africa.

