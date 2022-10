Sicuri di conoscere tutto su Anna Kanakis? Forse qualche dettaglio della sua storia, tra biografia e vita privata, vi sfugge e ora partiamo alla scoperta del suo mondo! Ecco cosa sappiamo dell’attrice ed ex modella che fu eletta regina di bellezza nel celebre concorso italiano nel…

Anna Kanakis è nata a Messina, sotto il segno dell’Acquario, il 1° febbraio 1962. Attrice ed ex modella, nel 1977 è stata eletta Miss Italia. Nel suo percorso anche la declinazione di scrittrice e tra i suoi libri ricordiamo il romanzo del debutto intitolato Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand e L’amante di Goebbels.

Sappiamo diverse cose della vita privata di Anna Kanakis. Padre greco e madre messinese, è nata in Sicilia e vive a Roma. In passato è stata sposata con il noto musicista Claudio Simonetti, diventato suo marito nel 1981 quando l’ex modella aveva appena 19 anni. Nel 2004 il suo secondo matrimonio…

Le nozze con Simonetti, fondatore dei Goblin, sarebbero naufragate dopo circa due anni e mezzo e Anna Kanakis avrebbe poi incontrato colui che ha descritto, intervistata dal settimanel Oggi, “l’uomo della mia vita”…

Il marito di Anna Kanakis, sposato in seconde nozze nel 2004, si chiama Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. La sua professione, secondo quanto emerso, è legata al mondo delle banche e si sarebbero incontrati quando Anna Kanakis aveva 42 anni. “C’è un rapporto di assoluta complicità e amore. È arrivato dopo un bel periodo da single, quando non volevo saperne di convivenze e matrimoni“, ha rivelato lei stessa a Oggi.

– Il suo nome completo è Anna Maria Kanakis.

– È stata la prima più giovane Miss Italia nella storia del celebre concorso di bellezza!

– Ha avuto una breve carriera politica ed è stata dirigente nazionale “Cultura e Spettacolo” dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), partito fondato da Francesco Cossiga…

– Su Instagram ha un profilo in cui condivide aggiornamenti sulla sua attività.

