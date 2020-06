Sapevi che Amanda Sandrelli ha debuttato al cinema con la madre Stefania? Ecco una serie di curiosità interessanti sull’attrice!

Nata a Losanna il 31 ottobre del 1964 sotto il segno dello Scorpione, Amanda Sandrelli è un’attrice e regista italiana. Figlia d’arte: il padre, infatti, è il cantautore genovese Gino Paoli, mentre la madre è l’attrice Stefania Sandrelli. Scopriamo insieme una serie di curiosità imperdibili sulla sua vita professionale e privata!

Chi è Amanda Sandrelli: la carriera dell’attirce

Dall’alto del suo 1 metro e 68, debutta giovanissima a soli 20 anni al cinema nel film “L’attenzione” in cui recita accanto alla madre Stefania Sandrelli. Nel 1985 arriva anche il debutto in televisione recitando nella serie tv “Investigatori d’Italia“.



La figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli ha recitato nel film cult “Non ci resta che piangere” con Massimo Troisi e Roberto Benigni.



Nel 1991 interpreta con il padre Gino Paoli la canzone “La bella e la bestia“, colonna sonora del classico Disney. Con la madre Stefania, inoltre, ha lavorato anche per il film “Christine Cristina” e per la fiction “Io e mamma“.

La vita privata di Amanda Sandrelli

Per quanto riguarda la vita privata, Amanda Sandrelli si è sposata nel 1999 con l’attore di origini peruviane Blas Roca-Rey.

Dal matrimonio sono nati i due splendidi figli di Amanda Sandrelli: Rocco nel 1998 e Francisco nel 2004. L’attrice ha anche adottato un bambino malawita di nome Mobwuto.

Nel 2013 l’attrice ha però annunciato la separazione dal marito. Attualmente ha un nuovo compagno, di cui però non si conosce nulla (neppure il nome).

La Sandrelli raccontato a La Repubblica, nel 2020, che ha avuto il cancro nel 2009. “Inutile dire che, quando mi hanno detto la diagnosi, ho avuto paura in quei momenti ti trovi su un crinale, senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte o alle mutilazioni. Da questo punto di vista, il lavoro del professor Veronesi è stato importantissimo“, ha raccontato.

Chi è l’ex marito di Amanda Sandrelli, Blas Roca-Rey?

Blas Roca-Rey, classe 1961, è un attore peruviano naturalizzato italiano. Oltre ad Amanda Sandrelli, è stato sposato una prima volta e ha avuto da questo matrimonio un figlio, di nome Paolo.

Sulla relazione con la sua ex moglie Amanda lui ha dichiarato a Vieni da me: “Un grande amore durato quasi 20 anni da cui sono nati due figli. Ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri“. Dopo la fine di questa relazione, Roca-Rey è fidanzato con Monica Rogledi.

5 curiosità su Amanda Sandrelli

– Il suo cognome è quello della madre, che scelse proprio lei; mentre il nome lo scelse Gino Paoli.

– Ha un profilo Instagram privato, con qualche migliaio di follower.

– Non si conosce con precisione dove abiti, ma si presume sia nella città di Roma. Del suo patrimonio non si hanno informazioni. Dagli 8 ai 13 anni, come ha raccontato in un’intervista a Io Donna, è andata a vivere con Gino Paoli e la sua compagna a Milano.

– Sua madre la chiamava quando era piccola “Psyco” o anche “Kerouac”, perché leggeva molti libri ed era molto curiosa.

– Quando era piccola avrebbe voluto fare la psicanalista.

