La fede calcistica è un argomento importante nel nostro paese, anche per le celebrità: scopriamo quali sono le squadre (a volte insospettabili!) per cui tifano.

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che non hanno mai fatto segreto della loro appartenenza ad una precisa squadra di calcio. Bacheche di Instagram invase di momenti di passione sfrenata allo stadio, commenti sulle partite e molto altro ci hanno permesso di scoprire quali sono le squadre preferite dai vip italiani. Alcuni di loro, in realtà, non hanno mai sbandierato un particolare interesse per il calcio, ma sotto sotto anche nel loro cuore c’è una piccola preferenza. Ecco le squadre più seguite dalle star.

I vip che tifano per la Juventus

La squadra bianconera è senza dubbio una delle più importanti del campionato italiano e vanta molti seguaci in tutta la penisola. Ciò non vale solo per le persone comuni: sono tantissime le celebrità che tifano per il club torinese. Ad esempio, Eros Ramazzotti non ha mai nascosto il suo cuore juventino, così come la simpaticissima Luciana Littizzetto.

Tra i cantanti bianconeri spiccano anche nomi quali Fabri Fibra, Giusy Ferreri, Gianna Nannini e Francesco Gabbani. Inoltre ci sono molti personaggi dello spettacolo che hanno una passione sfrenata per la Juventus: Michelle Hunziker, Ezio Greggio (che non ne fa segreto sul suo profilo Instagram), Cristina Chiabotto, Gabriel Garko, Federica Panicucci e Linus sono solo alcuni dei più ferventi tifosi.

Le star che fanno il tifo per l’Inter e per il Milan

Il derby della Madonnina vede ogni anno contrapporsi due squadre che hanno una folta schiera di tifosi: l’Inter e il Milan. Anche i vip seguono con fervore i due team lombardi, dividendosi equamente. Tra gli spalti nerazzurri possiamo trovare ad esempio Luciano Ligabue, Paolo Bonolis e Valentino Rossi. Anche il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo ha un cuore interista.

Dall’altra parte, a fare il tifo per la squadra rossonera troviamo Massimo Boldi, Diego Abatantuono, Gerry Scotti, Melissa Satta e Teo Teocoli. A tenere alta la bandiera del Milan ci sono anche diversi rappresentanti del mondo della musica, come Laura Pausini e Malika Ayane. Anche il vicepremier Matteo Salvini è un tifoso milanista!

Roma o Lazio? Ecco per chi tifano i vip

L’eterno dilemma dei tifosi della capitale… Anche le celebrità si dividono nettamente tra romanisti e laziali, e guai a commettere errori! Tra coloro che tengono per la Roma ci sono Sabrina Ferilli, che per anni è stata la madrina della squadra giallorossa, Claudio Amendola, Carlo Verdone, Ilary Blasi, Cristiana Capotondi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti.

Cuore biancoceleste batte invece in Christian De Sica, così come in Enrico Papi, Anna Falchi, Fabrizio Moro, Raoul Bova, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Enrico Montesano e Giorgio Pasotti. Sapevi che anche Marco Mengoni tifa per la Lazio?

Tutte le squadre per cui tifano le celebrità

Barbara D’Urso

Tra coloro che tengono per il Napoli, spicca nientemeno che Barbara D’Urso. Sebbene non abbia mai fatto sfoggio della sua squadra del cuore, da ragazza pare sia stata molto tifosa. Anche Gigi D’Alessio, Stefano De Martino e Nino D’Angelo hanno un cuore biancoceleste. Invece i due comici Ficarra e Picone tifano per il Palermo, mentre Gianni Morandi è da sempre un sostenitore del Bologna.

Simona Ventura ed Eva Henger sono accomunate dalla passione per il Torino, mentre Fabio Fazio e Dario Vergassola condividono il tifo per la Sampdoria. Nek è uno sfegatato del Sassuolo, Matteo Renzi e Carlo Conti tifano per la Fiorentina. E Belen Rodriguez? La showgirl argentina sembra avere le idee un po’ confuse: all’epoca della sua storia con Marco Borriello tifava Milan, ma quando ha sposato Stefano De Martino si è convertita al Napoli. Ma in fondo, a quanto pare, batte in lei un cuore nerazzurro…