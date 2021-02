Charlotte Casiraghi e la sua giacca non sono passate inosservata all’Haute Couture primavera/estate 2021 Chanel: il capospalla invernale e stylish che tutte vorremmo.

L’abbiamo vista ultimamente indossare con disinvoltura capi casual e sportivi, sneaker stilose e super comode, look da appuntare e a cui ispirarsi. E questa volta Charlotte Casiraghi ha saputo conquistarci ancora una volta, con un’impeccabile stile elegante in Chanel. In occasione infatti della sfilata Haute Couture primavera/estate 2021 di Chanel, la principessina ha sfoggiato una giacca invernale deliziosa, un modello da appuntare e includere nel nostro guardaroba.

Charlotte Casiraghi: alla Chanel Haute Couture 2021 in grande stile

Non poteva certo mancare proprio lei, ufficialmente ambassador Chanel in veste di modella ma anche come appassionata di letteratura per il nuovo progetto inaugurato dalla maison, che unisce moda e arte.

Al fashion show, insieme a Penelope Cruz, altra musa, e Lily-Rose Depp, anche Charlotte era in prima fila, sposando uno stile che ha immediatamente catturato l’attenzione. Una giacca bon ton, sobrio ma attentissimo al dettaglio grazie ai suoi bottoncini, in un design che più Chanel non si può.

Nera, elegante dalle linee dritte e aderente, ricordandoci che non esiste solo il blazer oversize, per quanto lo amiamo, ma che possiamo puntare anche su una giacca composta e raffinata, squisitamente femminile.

Una giacca Chanel dallo stile vintage

La scelta di Charlotte è stata quella di puntare su un capo diventato ormai evergreen, un design iconico che ha consacrato il modello Chanel per eccellenza, manifesto delle stile di Mademoiselle Coco.

I bottoni, che siano di media o piccola dimensione, equamente distanziati in verticale, il colletto rotondo e il design avvitato ne fanno un perfetto mix tra un cardigan e una giacca corta da tailleur.

Si tratta quindi ormai di un modello che non conosce tempo, ecco perché questo tipo di giacca rientra pienamente pur con il suo sapore vintage tra i capi trendy dell’inverno 2021. Da avere senza ombra di dubbio.