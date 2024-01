I fan di Charlize Theron che vivono a Los Angeles possono gioire: la sua casa è stata messa in vendita. Ecco com’è fatta e qual è il prezzo.

La casa di Los Angeles dove Charlize Theron ha vissuto per più di vent’anni è tornata in vendita. La dimora, considerata una vera e propria chicca, è in stile spagnolo ed è stata costruita quasi cento anni fa. Il prezzo, neanche a dirlo, è esorbitante.

Charlize Theron: in vendita la sua casa di Los Angeles

Dal 2000 al 2022, la bellissima e bravissima Charlize Theron ha vissuto in una casa in stile spagnolo, situata a Los Angeles, precisamente nel quartiere di Beverly Grove. Quando l’attrice ha deciso di disfarsene è stata sul mercato per poco tempo e adesso, a distanza di due anni, è tornata in vendita.

Costruito nel lontano 1925, il bungalow ha anche un valore storico. Ovviamente, nel tempo è stato ristrutturato e oggi vanta tutti i comfort possibili e immaginabili. Elegante e raffinata, la casa presenta il classico stucco bianco e le tegole in argilla rossa. La dimora è composta da un ampio soggiorno con pavimenti in parquet, camino e alte finestre e una grande sala da pranzo collegata ad una zona giorno super attrezzata con banco in marmo.

La camera da letto padronale presenta anche una porta scorrevole che conduce direttamente al giardino. Non solo, ha anche un bagno privato decorato con mattonelle esagonali blu. Completano la proprietà una seconda camera, un bagno con vasca, una stanza nascosta adibita a home theater e un garage con due posti auto.

Quanto cosa la casa di Charlize Theron?

La casa di Charlize Theron a Los Angeles vanta, neanche a dirlo, un ampio giardino esterno, con tanto di piscina e patio per momenti di completo relax. La dimora, ovviamente, è completamente recitata e presenta alte siepi che garantiscono il massimo della privacy. Il prezzo di vendita? 2,419,000 dollari.