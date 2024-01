Il significato della canzone A cena con gli dei di Biagio Antonacci, il brano del cantautore sulla complessa fine di una storia.

Biagio Antonacci riparte da L’inizio. S’intitola così il sedicesimo album in studio del cantautore di Rozzano, pubblicato il 12 gennaio 2024 e anticipato, già dal 29 dicembre 2023, da un singolo molto significativo: A cena con gli dei.

Con questa canzone uptempo, movimentata e irresistibile, nello stile che ha reso amato Biagio in tutta l’Italia, l’artista ha voluto accendere una luce su un aspetto fin qui poco esplorato della fine di un amore, attraverso un testo in cui il protagonista si ritrova a fare i conti con l’assenza della persona amata. Scopriamo insieme il significato e il testo di questa canzone.

A cena con gli dei, Biagio Antonacci: il significato della canzone

A spiegare il significato di questo nuovo brano, per certi versi più complesso rispetto ad altre sue canzoni del passato, è stato lo stesso artista milanese, ormai una delle penne più esperte e mature della nostra canzone. Attraverso un’analisi molto precisa, l’artista cerca di porre l’attenzione sulla complessità nel lasciare andare una persona che si è amata a lungo, o una storia così importante. Perché il distacco è sempre un evento traumatico, a volte impossibile da gestire, anche quando avvenuto per propria responsabilità.

Biagio Antonacci

Ma la fine di una relazione permette di raggiungere una nuova consapevolezza e di fare i conti con se stessi, con l’ego personale e con l’impatto che questo ha avuto sul proprio percorso di vita. Spiega lo stesso cantautore di Rozzano: “Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo gli dei“.

L’artista ha quindi aggiunto che nel processo di consapevolezza, che passa inevitabilmente anche da una dolorosa solitudine, si capiscono determinate cose. Ad esempio che ogni relazione è fatta di regole, regimi naturali, dinamiche che non possono essere ignorate. E quando si arriva ad un certo punto, può essere troppo tardi per tirarsi indietro e bisogna affrontare l’inevitabile, accada quel che accada.

A cena con gli dei, Biagio Antonacci: il testo della canzone

Non concepisco la domenica

come giornata speciale,

anzi di solito peggiorano

le mie condizioni morali.

Ho gli amici che mi scrivono

se sei da solo e non sai ancora dove andare

ti aspettiamo per cena,

io vorrei poterti portare…

Continua per il testo integrale