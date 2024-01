L’Italia saluta le buche delle lettere: verranno presto sostituite quasi tutte dalle smart letter box nelle nostre città.

Brutte notizie per i nostalgici e gli amanti delle care vecchie lettere, magari redatte a mano, su carta colorata una penna a sfera. O ancora di meravigliose cartoline da inviare ad amici e parenti per condividere la propria vacanza senza passare per la scorciatoia, a dir la verità molto più comoda, seppure asettica, dei social network. Le buche delle lettere stanno per scomparire dall’Italia. E con loro una parte importante della storia della comunicazione nel nostro paese.

Non sarà un cambiamento che sconvolgerà le nostre vite di punto in bianco. La rivoluzione è già cominciata, ma servirà tempo prima che possa essere portata a compimento. Poste Italiane si sta però rinnovando, per restare al passo con i tempi, ed è per questo che le classiche buche per le lettere a cui spesso noi, o i nostri genitori o nonni, abbiamo affidato sogni e speranze, stanno per scomparire quasi completamente dalle nostre città, per fare spazio a nuove box tecnologicamente più avanzate.

Buche delle lettere addio: presto verranno sostituite in tutta Italia

Ormai sono in molti a non notarle più. Cartoline e lettere sono diventate oggetti desueti, fuori dall’uso comune, e con loro anche le cassette postali hanno perso gran parte del loro valore. Quando camminiamo per strada, quasi non facciamo più caso alla loro presenza o assenza. Questo perché da anni il modo di comunicare con amici e parenti è cambiato, e oggi come oggi inviare una lettera alla vecchia maniera è raro.

Cassetta postale

Eppure, quelle cassette rosse che per anni ci hanno accompagnato, ma che ormai appartengono più al passato che al presente, sicuramente mancheranno a chi prova nostalgia per un tempo più analogico, meno veloce ma forse anche più sincero.

Poste Italiane ha infatti cominciato da qualche tempo la riorganizzazione del sistema postale, con la sostituzione delle classiche buche per le lettere (in molti casi già chiuse da alcuni nastri) con delle più tecnologicamente avanzate smart letter box, contenitori intelligenti che miglioreranno la sicurezza e renderanno più agevole il lavoro agli addetti alle Poste.

Cosa sono le smart letter box

Già da qualche anno Poste Italiane ha cominciato la distribuzione delle smart letter box, delle cassette smart 2.0, anch’esse di colore rosso ma più piccole, digitali, connesse e dotate di sensori in grado di rilevare una serie di parametri molto importanti. Tra questi temperatura, pressione atmosferica, rilevazione delle polveri sottili e del biossido di azoto.

Grazie a questi sensori, sarà possibile per gli addetti al servizio postale di verificare che all’interno delle cassette vi sia o meno della corrispondenza, anche a distanza. In questo modo il portalettere non sarà costretto a passare in rassegna tutte le cassette postali ma potrà recarsi direttamente in quelle piene, riducendo l’impatto ambientale del proprio spostamento e velocizzando il suo lavoro.

Non sarà dunque una svolta romantica, ma ormai necessaria per rendere più sostenibile il servizio postale e più efficiente il lavoro dei portalettere.