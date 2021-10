Dopo il primo scatto di Charlene Wittstock, di nuovo felice e sorridente, arrivano le confortanti parole del Principe Alberto che assicura: tornerà presto.

La principessa Charlene Wittstock sta meglio, come testimoniano anche gli scatti pubblicati negli ultimi giorni che la ritraggono di nuovo serena e in forma dopo il travagliato periodo di convalescenza. Anche il Principe Alberto ha voluto consolare il pubblico e i sudditi sulle condizioni di salute della moglie.

“Charlene sta molto meglio,” avrebbe dichiarato oggi durante un ritrovo sportivo nel lussuoso Maiorca Country Club, da lui raggiunto tramite un volo sul suo aereo privato. La principessa infatti a inizio settembre aveva avuto un nuovo collasso che l’aveva costretta a un altro ricovero in ospedale.

Alberto rassicura: “Charlene non è andata in esilio”

Il ritiro di Charlene Wittstock sta facendo mormorare il mondo intero. Ormai la principessa ha lasciato la corte monegasca da mesi, e il suo ritorno è ancora un mistero.

Sono circolate persino voci che parlavano di un divorzio imminente, prontamente smentite dal Principe Alberto che avrebbe smentito ogni pettegolezzo. “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica,” ha dichiarato fermamente il Principe “Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male.”

Sta di fatto che Charlene non dà segno di voler tornare al Principato di Monaco. Il marito si è presentato alla premiere monegasca dell’atteso 007 No time to die in compagnia dell’attrice Sharon Stone (che tra l’altro sembra una sosia della moglie).

Ora però Charlene Wittstock sorride, radiosa come non l’abbiamo mai vista. In Sudafrica si dedica a cause che le stanno a cuore, come il bracconaggio dei rinoceronti. Ormai è lontana dal Principato da quasi un anno; nella didascalia del suo ultimo post social ringrazia i followers per il sostegno e commenta: “Che dio vi benedica”.

Il Principe Alberto, dal canto suo, si reca con nonchalance agli eventi mondani e dice che la moglie “Sta molto meglio”; ma la data del suo ritorno a corte rimane un mistero.