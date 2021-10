La cantante tramite una storia sul suo profilo Instagram ha spiegato il perché della sua assenza dai social.

Da alcuni giorni Bianca Atzei non pubblicava più nulla sui propri profili social. L’ultimo post risaliva a più di una settimana fa, quando la cantante ringraziava Marco Masini che l’aveva invitata a festeggiare con lui i suoi primi 30 anni di carriera.

Ora Bianca Atzei è tornata sui social network con una rivelazione inaspettata che è suonata con il fragore di un tuono nel mondo dorato della piattaforma social, dove tutti si mostrano sempre felici e contenti.

Bianca Atzei nelle sue Instagram stories ha dichiarato:

“Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. Non so se passerà mai questo dolore che sento dentro ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere”.

Subito i fans avevano imputato il malessere alla possibile fine della sua storia d’amore con Stefano Corti. Ma a quanto pare non è questo il motivo visto che Bianca Atzei è apparsa in un video dello stesso Corti mentre, vestita con una tuta bianca, cucinava delle verdure. Poco dopo la Atzei stava riponendo amorevolmente il cibo nel piatto del compagno; si notava che lei era giù di morale, ma c’era comunque complicità tra i due. Nessuna crisi all’orizzonte, dunque. Stefano Corti non sembra voler ripetere lo schema di Max Biagi, che aveva abbandonato la Atzei dall’oggi al domani lasciandola profondamente ferita.

Il messaggio Instagram lasciato da Bianca Atzei comunque preoccupa i followers. Può darsi che la cantante stia attraversando un momento difficile o una fase di particolare sconforto. Ci auguriamo che Bianca superi presto questa crisi, e se la disintossicazione dai social è necessaria per la ripresa, ben venga. Ci vorrebbe meno “finta felicità” sui social e più felicità vera: quella che non è filmabile, non è fotografabile, non è instagrammabile, però c’è.