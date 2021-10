Con l’incomprensibile malfunzionamento di Facebook, Instagram e Whatsapp, molti vip e influencer hanno voluto ironizzare sulla situazione: su tutti, sono state particolarmente divertenti le reazioni dei Ferragnez.

Facebook Instagram e Whatsapp non hanno funzionato per la maggior parte del pomeriggio e della sera di lunedì 4 ottobre, e in molti sono emigrati su Twitter per avere la propria dose di novità colorate e divertenti o per gridare la propria disperazione portata da questo “isolamento” forzato. Altri, invece, fortunatamente l’hanno presa con più filosofia e hanno saputo ironizzare sull’inaspettato malfunzionamento dei social, come hanno fatto Fedez e Chiara Ferragni. Come tanti altri, anche i Ferragnez hanno ripiegato su Twitter, e hanno condiviso un paio di foto (vecchie) che li ritraggono in lacrime con la didascalia “Situazione in casa Ferragnez”.

Spesso la coppia è stata criticata per la tendenza a documentare con foto e video ogni momento della propria vita (e dei loro figli), ma è più che comprensibile se consideriamo che hanno impostato buona parte della loro carriera grazie anche all’utilizzo dei social.

Quando, però, Instagram finalmente torna a funzionare, ecco che Fedez ne approfitta per pubblicare tra le storie qualche scatto per ironizzare ancora sulla situazione. Ecco infatti Leone, vestito da Buzz Lightyear, che si avvicina al divano in cui è seduto il papà con in mano un grosso peluche peloso. Negli scatti seguenti il piccolo, etichettato come “INSTAGRAM DOWN”, si avvicina sempre più inesorabile fino a colpire Fedez con il peluche: il rapper voleva soltanto rilassarsi e postare qualche foto, ma il malfunzionamento di Instagram ha finito per colpirlo. Con un peluche, per l’appunto.