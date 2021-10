Barbara D’Urso pubblica un breve video sul proprio profilo Instagram in cui porta i suoi follower in una gita volta a scoprire cosa succede dietro le quinte di Pomeriggio 5.

Tra i vip, le celebrità e le personalità che più amano e interagiscono con i propri follower Barbara D’Urso si piazza senza ombra di dubbio sul podio: la conduttrice pubblica un sacco di scatti e diverse storie per tenere i fan al corrente dei vari impegni che le riempono la giornata. Ora, l’amata conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto addirittura portare i propri seguaci dietro le quinte del suo iconico programma con un breve video pubblicato poche ore fa sul proprio profilo di Instagram.

Scelta del look, shampoo e cura dei capelli, “trucco e parrucco”, cambio di abito, una rapida discussione per mettere a punto i dettagli della trasmissione e si va in onda: c’è questo e molto altro nella clip pubblicata dalla D’Urso. Si tratta sicuramente di un modo simpatico per coinvolgere il suo pubblico ancora di più, facendoli sentire proprio come se fossero parte della trasmissione. In più, piccole avventure dietro le quinte come questo ci permettono di apprezzare tutto il lavoro e gli sforzi che stanno dietro a una trasmissione televisiva.