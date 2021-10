Presto Greta Scarano e Sydney Sibilia convoleranno a nozze: anche se non c’è ancora una data ben precisa, la notizia è ufficiale.

Il loro amore era nato sul set di ‘Smetto quando voglio‘, una delle trilogie più dirompenti e di successo del cinema italiano negli ultimi anni. Lui dietro la cinepresa, mentre come un esperto marionettista tirava le fila di personaggi e vicende per portare alla luce la storia che lui stesso ha sceneggiato. Lei invece sul set, sotto la luce dei riflettori, a recitare e dare vita al suo personaggio: una performance così meravigliosa che, oltre al pubblico, finì appunto anche per stregare il regista. Ora, Greta Scarano e Sydney Sibilia sono finalmente pronti a suggellare il loro amore rafforzandolo nel vincolo del matrimonio.

A dare la notizia è il settimanale DiPiù, scovandola tra le pubblicazioni del Comune di Roma. Così, anche se ancora non c’è una data precisa a indicare il giorno della cerimonia, la fonte è assolutamente attendibile. Il matrimonio di Greta Scarano e Sydney Sibilia è una notizia tanto meravigliosa quanto inaspettata, visto che la stessa attrice aveva recentemente affermato nel corso di un’intervista quanto segue: “Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”. A quanto pare, però, un improvviso colpo di scena deve averle fatto cambiare idea.