Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi primi 40 anni con una grandissima festa a Milano: per lui applausi, musica e una torta di ben quattro piani. Per celebrare al meglio il compleanno, il campione svedese ha poi voluto regalarsi una Ferrari.

È decisamente una festa di compleanno d’eccezione quella che la compagna Helena ha organizzato a Zlatan Ibrahimovic per i suoi primi 40 anni. La celebrazione è avvenuta in uno dei grattacieli più esclusivi di Milano, lo Hyatt Centric, illuminato dall’esterno con il numero 40 cosicché tutta la città sapesse chi stava festeggiando. E lo sfarzo, ovviamente, continua anche all’interno: musica e applausi per il campione svedese, e un’enorme torta di ben quattro piani con, sulla cima, uno scarpino da calcio. Tra gli invitati ovviamente non potevano mancare tanti altri calciatori ex compagni di squadra, tra cui Antonio Cassano, Massimo Oddo e Paul Pogba.

I festeggiamenti, tuttavia, non finiscono certo qui. Ibrahimovic infatti ha voluto celebrare il traguardo del suo 40esimo compleanno regalandosi una Ferrari. Si tratta del SF90 Spider, la vettura più potente mai prodotta dalla Casa del Cavallino e dotata della tecnologia ibrida derivata dalla Formula 1. Ibra la mostra ai suoi follower attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, che commenta con una didascalia quanto mai minimalista e perentoria: “Happy birthday to Zlatan”, “Buon compleanno a Zlatan”.