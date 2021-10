Tosse grassa e catarro nei bambini sono sintomi ricorrenti causati da infiammazioni, vediamo quali sono i possibili rimedi a cui ricorrere.

La comparsa di tosse con catarro nei bambini è tipica soprattutto della stagione fredda e il mal di gola tende a diffondersi comunemente in età scolare. Ma perché si ha la formazione del catarro? Quando si sviluppa un’infiammazione delle vie aree a causa di un’infezione virale o batterica, l’organismo risponde con una maggiore produzione di muco. Il muco, in condizioni normali, serve a idratare le vie aree e proteggerle, catturando e intrappolando le sostanze estranee. Quando però c’è in atto un’infiammazione la produzione di muco aumenta e si ha la formazione del catarro, un muco maggiormente vischioso, che ha il compito di intrappolare i microrganismi responsabili dell’infiammazione. Vediamo da cosa è causato il catarro in gola nei bambini e quali sono i possibili rimedi.

Catarro e tosse grassa nei bambini: le cause

Comunemente il catarro può presentarsi per via di infiammazioni a carico delle vie aree come un raffreddore comune, un’influenza, ma anche sinusiti, polmoniti, bronchiti, asma e infezioni a carico di tonsille e gola. Ad aumentare la produzione di muco e far comparire catarro e tosse grassa può essere anche una condizione ambientale come un ambiente troppo secco oppure un’allergia.

Catarro nei bambini: i rimedi

Per risolvere il catarro bisogna agire a monte sulla causa che lo ha scatenato, sarà quindi il pediatra a valutare lo stato del bambino e in base alla presenza di altri sintomi, come febbre o mal di gola prescrivere i farmaci più indicati. Per alleviare il mal di gola oltre a pastiglie o spray emollienti si possono consumare anche bevande calde come ad esempio camomilla o latte e miele che hanno anche un’azione fluidificante. È bene, invece, sottolineare che l’utilizzo di farmaci mucolitici, ovvero trattamenti pensati per fluidificare il muco, non sono consigliati nei bambini di età inferiore ai 2 anni.