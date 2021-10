Gli anticorpi anti-Covid nel latte materno sono in grado di proteggere i neonati per molti mesi e potrebbero essere usati anche come cura.

Un recente studio ha rilevato la permanenza di anticorpi anti-Covid nel latte materno fino a 10 mesi. La ricerca è stata condotta su madri guarite dal Covid dimostrando una forte risposta anticorpale nel latte materno. Questi risultati si vanno ad aggiungere alle evidenze emerse negli studi precedenti che avevano messo in luce le scarse probabilità che il virus potesse essere trasmesso ai neonati con l’allattamento, dimostrando ancora una volta i benefici del latte materno.

L’azione protettiva degli anticorpi trasmessi col latte materno

La ricerca è stata coordinata da Rebecca Powell della divisione Malattie Infettive dell’Icahn School of Medicine di New York. Sono state prese in esame 75 donne guarite dal Covid ed esaminando il loro latte l’88% dei campioni ha mostrato la presenza di immunoglobuline A (IgA). La presenza di questi anticorpi permane fino a 10 mesi, il che significa che continuando ad allattare il neonato è protetto proprio grazie al latte materno.

Allattamento

Come funzionano le immunoglobuline A? Questo tipo di anticorpi hanno un ruolo importante per bloccare il passaggio di virus e batteri sia nei tratti intestinali che respiratori del bambino. Questa protezione per i neonati è ancora più importante perché dobbiamo ricordare che alla nascita il sistema immunitario non è ancora in grado di produrre in autonomia gli anticorpi. Per questo l’unica difesa è costituita da quella trasmessa dalla madre attraverso l’allattamento.

Anticorpi anti-Covid: una possibile nuova cura?

Lo studio non si è limitato a mettere in luce l’importanza del latte materno per proteggere i neonati, ma la speranza è di poter utilizzare le IgA del latte materno a scopi terapeutici. In particolare gli anticorpi potrebbero essere potenzialmente utilizzati come cura per i pazienti adulti che hanno contratto il Covid in forma grave.