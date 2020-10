Cast Away è uno dei film più celebri fra i tanti con protagonista Tom Hanks: ecco quali sono le location della pellicola.

Dopo il grande successo di Forrest Gump, Robert Zemeckis e Tom Hanks (entrambi vincitori del Premio Oscar nel 1994) sono tornati a lavorare insieme per Cast Away, altro film che ha avuto un buon successo (anche se non ha ricevuto tutti gli stessi riconoscimenti di Forrest Gump) e che ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica. La trama è basata sulla storia Chuck Noland, un uomo che lavoro in un’importante azienda di spedizioni merce il cui aereo, diretto in Malesia, precipita su un’isola deserta dell’Oceano Pacifico. Chuck cerca di sopravvivere per anni, sperando nell’arrivo di qualche soccorso: la sua unica compagnia è data da un pallone da pallavolo che chiama Wilson e cui parla e si sfoga.

Cast Away: le location del film

Oltre che per la storia in sé, Cast Away ha saputo colpire l’attenzione e la curiosità degli spettatori anche per le splendide location dell’isola disabitata nella quale si ritrova il protagonista dopo il naufragio.

Tom Hanks

L’isola dove sono state effettuate le riprese dal gennaio al maggio del 2000 è quella di Monuriki, nelle Figi. E’ una piccola isola che anche nella realtà è realmente disabitata: ha una lunghezza di circa 1,15 chilometri e una larghezza di 600 metri ed è leggermente montuosa. Nonostante le piccole dimensioni possiede un ricco patrimonio faunistico e floristico. Una piccola perla nell’Oceano Pacifico.

Cast Away: il cast del film

Tom Hanks, come detto in precedenza, è il grande protagonista di Cast Away e per gran parte del film è anche l’unico attore in scena, essendo il suo personaggio l’unico essere umano a vivere nell’isola in mezzo all’Oceano Pacifico nella quale naufraga.

Nel cast del film troviamo però anche Helen Hunt, Nick Searcy, David Allen Brooks, Leonid Citer, Semion Suradikov, Peter Von Berg, Chris Noth e Dmitri S. Boudrine.