Ecco quali sono le location di Gli eredi della Terra, la serie TV spagnola sequel di La cattedrale del mare.

Gli eredi della terra è la serie TV sequel de La cattedrale del mare: entrambe sono le trasposizione televisive degli omonimi romanzi dello scrittore spagnolo Ildefonso Falcones. La cattedrale del male è arrivata in Italia la prima volta nel 2018 grazie a Netflix e nel 2020 è stata trasmessa in chiaro su Canale 5, Gli eredi della terra è invece uscita praticamente in contemporanea sulla nota piattaforma streaming e sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset (il 14 aprile 2022 ha debuttato su Netflix, il 17 aprile 2022 su Canale 5). Vediamo ora quali sono le location di Gli eredi della terra.

Gli eredi della terra: le location della serie TV

Gli otto episodi de Gli eredi della terra sono stati girati interamente in Spagna. La città di Barcellona, in cui è ambientata anche l’intera storia, non è però l’unica location a cielo aperto delle varie puntate.

Castello di Hostalric, Costa Brava

Possiamo infatti riconoscere tra le location de Gli eredi della terra anche il Castello di Hostalric a Girona. Altre scene sono state girate nella spiaggia di Tamarit che si trova nella provincia di Terragona. La regione della Catalogna è comunque quello che ha fatto più di tutte da sfondo alle riprese dei vari episodi della serie TV.

Gli eredi della terra: il cast e la trama della serie TV

La storia raccontata in Gli eredi della terra è ambientata nella Barcellona del tardo medioevo, il protagonista è Hugo Llor un ragazzo che è costretto a crescere da solo in una città in subbuglio e diventata molto pericolosa dopo la morte di Re Pietro ma che trova l’aiuto e la protezione dell’anziano Arnau Estanyol.

A interpretare il ruolo di Arnau Estanyol è Astor Luna, Hugo Llor è invece impersonato nella sua versione da giovanissimo da David Solans mentre da adulto da Yon Gonzalez.

