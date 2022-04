Martedì 3 maggio verranno assegnati i David di Donatello 2022: ecco dove vederli in TV e in streaming in diretta.

Sono tra i più importanti premi per il cinema italiano e sono arrivata alla 67a edizione: parliamo dei David di Donatello 2022. Per sapere quali saranno i film e i loro protagonisti vincitori di quest’anno bisognerà attendere la serata di martedì 3 maggio quando, dagli studi di Cinecittà a Roma, verranno consegnati. Ovviamente, come è sempre accaduto dal 1963 non mancherà la diretta televisiva del tanto atteso evento: vediamo allora dove vedere in David di Donatello 2022 in Tv e in streaming.

Dove vedere David di Donatello 2022 in streaming e in TV

I David di Donatello 2022 in diretta TV sono trasmessi da Rai 1. Ma l’evento può essere seguito anche in diretta streaming (o rivista successivamente) sulla piattaforma RaiPlay alla quale è possibile accedere sia con la Smart TV che, tramite App, con lo smartphone o il tablet. Oppure ci si può collegare direttamente al sito internet dal computer.

David di Donatello

Ricordiamo che la diretta dei David di Donatello 2022 è prevista per martedì 3 maggio e a presentare l’evento è la coppia di conduttori formata da Carlo Conti (per la quinta volta di fila) e Drusilla Foer.

David di Donatello 2022: le nomination

I due film che sono favoriti a vincere il maggiore numero di premi ai David di Donatello 2022 sono E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti: basti pensare che entrambi sono candidati per ben 16 premi (tra questi c’è anche quello per il Miglior Film). Restando ai film, in nomination ai David di Donatello 2022 per il la miglior pellicola ci sono anche Ariaferma, Ennio e Qui rido io.

Ricordiamo che lo scorso anno ad aggiudicarsi il premio per il Miglior Film è stato Volevo nascondermi di Giorgio Dritti.

