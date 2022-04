La serie TV Gli eredi della Terra è il sequel de La cattedrale del mare: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ricordate La cattedrale sul mare? La serie TV spagnola è arrivata in Italia nel 2018 grazie a Netflix che ha trasmesso in streaming sulla propria piattaforma i vari episodi, due anni dopo è stata invece trasmessa da Canale 5. E dopo La cattedrale sul mare è arrivata, prima su Netflix e poi su Canale 5, anche il sequel: Gli eredi della terra. Venerdì 15 aprile 2022 la serie TV ha debuttato su Netflix, domenica 17 aprile 2022, in prima serata, esordisce anche in chiaro sempre su Canale 5 (ogni settimana verranno mandati 2 episodi, in totale sono 8). Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Gli eredi della terra.

Gli eredi della terra: la trama della serie TV

Così come La cattedrale del mare, anche Gli eredi della terra è la trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo dello scrittore spagnolo Ildefonso Falcones. La storia ha inizio nella Barcellona del 1387, Arnau Estanyol, il protagonista di La cattedrale sul male, è ormai anziano e da tempo sembra aver trovato la pace che cercava: la morte di Re Pietro però sconvolge gli equilibri nella città, il principe Giovanni sale al trono e i Puig iniziano ad attuale la loro vendetta.

Nel frattempo il dodicenne Hugo Llor si trova a dover vivere a crescere in una Barcellona in tumulto inseguendo il sogno di diventare un costruttore di navi. Il ragazzo trovare il sostegno e la protezione, di cui avrà bisogno, proprio di Arnau Estanyol.

Gli eredi della terra: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Arnau Estanyol è Astor Luna, Hugo Llor è invece impersonato nella sua versione da giovanissimo da David Solans mentre da adulto da Yon Gonzalez.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Rodolfo Sancho, Mercedes Leon, Javier Iglesias, Elena Rivera, Michelle Jenner, David Solans e Aria Bedmar.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG