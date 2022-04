Su Canale 5 arriva la fiction francese Un’altra verità: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dopo La scogliera dei misteri che va in onda su Rai 1, direttamente dalla Francia arriva sulla TV italiana un’altra fiction che in patria ha avuto molto successo: parliamo di Un’altra verità (il titolo originale è J’ai menti). Questa volta è Canale 5 a trasmettere la fiction. La miniserie è composta da un totale di 6 episodi: dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Un’altra verità.

Un’altra verità: le puntate quando vanno in onda?

Come detto in precedenza, Un’altra verità è composta da sei diversi episodi che non verranno però trasmessi da Canale 5 a due a due per un totale di tre puntate, come solitamente avviene: le puntate saranno infatti solamente due, ognuna delle quali sarà composta da tre episodi.

Il debutto della fiction francese su Canale 5 è stato fissato per mercoledì 27 aprile 2022. La seconda puntata andrà in onda la settimana successiva, mercoledì 4 maggio. Come tutte le fiction e i programmi di Canale 5, si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Un’altra verità: la trama e il cast della fiction di Canale 5

La storia raccontata in Un’altra verità è ambientata a Biarritz, un paese nel sud della Francia vicino al confine con la Spagna. A Biarritz abita Audrey, una donna di 35 che anni prima è sopravvissuta a un serial killer: tutto questo sembra essere solamente un lontano ricordo, l’incubo per tona quando viene trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni morta in circostanze misteriose.

A interpretare la protagonista, Audrey, è Camille Lou. Nel cast di Un’altra verità trovato poi anche Thierry Neuvic, Annelise Hesme, Hubert Delattre e Natalia Dontcheva.

