Bambini tra i 2 e i 5 anni che devono svolgere azioni e commissioni da adulti: è polemica per il reality su Netflix in Giappone.

Immaginate un reality show in cui si possono vedere i protagonisti fare azioni comuni, come attraversare la strada, entrare nei negozi e fare acquisti, prendere i mezzi pubblici e altro ancora: cose che comunemente facciamo tutti i giorni. Nulla di strano se non fosse che a compiere queste azioni non sono persone adulte ma bambini, riprese dalle telecamere, tra i 2 e i 5 anni. E’ un reality show in onda su Netflix Giappone il cui titolo è Old Enough.

Old Enough: il reality Netflix con i bambini giapponesi

Ogni puntata di Old Enough ha un giovanissimo protagonista differente. Tutti loro, bambini e bambine, certamente più inconsapevoli che consapevoli di quello che sta accadendo intorno a loro, dovranno svolgere alcune commissioni che per un adulto possono apparire banali, come andare al mercato e comprare il cibo necessario per la cena e doversela cavare maneggiando il denaro.

C’è poi il bambino che va dall’orologiaio a ritirare l’orologio che era stato portato in precedenza per farlo aggiustare, quello che prende un mezzo pubblico senza sapere di essere riprese da un cameraman travestito da un normale passante.

Netflix, il reality con i bambini giapponesi: le polemiche

Un reality come Old Enough fa comprendere le differenze culturali esistenti in una società come quella giapponese rispetto a quella italiana (ma non solo), il modo diverso di fare il genitore. L’uscita di Old Enough su Netflix Giappone ha però fatto immediatamente scatenare le polemiche, alcune anche all’intento dello stesso paese asiatico ma soprattutto all’estero.

Sui social, infatti, molti utenti hanno criticato il programma: chi per il format, chi per lo sfruttamento dei bambini per fare spettacolo, chi perché preoccupato dai pericoli che avrebbero potuto incontrare i bambini e le bambine protagoniste.

